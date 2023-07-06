Владислав Емченко: «Было бы хорошо начать сезон с победы над чемпионом»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Владислав Емченко Баскетбол

Защитник «Локомотива‑Кубань» Владислав Емченко признался, что ему будет интересно сыграть против действующего чемпиона УНИКСа в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ.

«Круто, что в первом же матче сыграем с казанской командой. У нас и должок перед УНИКСом, памятуя о финале. Очень интересно будет начать сезон такой встречей.

Конечно, многие говорят, что как начнешь сезон, так его и проведешь. Но я считаю, что это неправда. Разумеется, отдадим все силы, чтобы выиграть этот матч, но думаю, многие согласятся с тем, что не так важно, как ты начинаешь, главное то, как ты сезон завершаешь.

Если вспомнить минувший сезон, то регулярный чемпионат у нас был не столь успешный, не такой, как нам хотелось бы. Вспомнить хотя бы четыре поражения от «НН». Но в плей‑офф уже была другая картина.

Опять же ни в коем случае не говорю, что первый матч не относится к важным. Нет, напротив, он важен, и мы постараемся его выиграть. Будем максимально настроены. Было бы хорошо начать сезон с победы над чемпионом. Но в любом случае самое интересное предстоит в конце», — сказал Емченко.

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий