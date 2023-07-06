Владислав Емченко: «Было бы хорошо начать сезон с победы над чемпионом»

Защитник «Локомотива‑ » признался, что ему будет интересно сыграть против действующего чемпиона УНИКСа в первом матче нового сезона лиги ВТБ.

«Круто, что в первом же матче сыграем с казанской командой. У нас и должок перед , памятуя о финале. Очень интересно будет начать сезон такой встречей.

Конечно, многие говорят, что как начнешь сезон, так его и проведешь. Но я считаю, что это неправда. Разумеется, отдадим все силы, чтобы выиграть этот матч, но думаю, многие согласятся с тем, что не так важно, как ты начинаешь, главное то, как ты сезон завершаешь.

Если вспомнить минувший сезон, то регулярный чемпионат у нас был не столь успешный, не такой, как нам хотелось бы. Вспомнить хотя бы четыре поражения от «НН». Но в плей‑офф уже была другая картина.

Опять же ни в коем случае не говорю, что первый матч не относится к важным. Нет, напротив, он важен, и мы постараемся его выиграть. Будем максимально настроены. Было бы хорошо начать сезон с победы над чемпионом. Но в любом случае самое интересное предстоит в конце», — сказал Емченко.

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