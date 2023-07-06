Единая лига ВТБ утвердила календарь сезона-2023/24. Сезон начнется матчем УНИКС – «Локомотив-Кубань»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ календарь Баскетбол

Единая лига ВТБ утвердила календарь сезона-2023/24.

Первый этап регулярного чемпионата начнется 30 сентября встречей финалистов прошлого сезона УНИКСа и «Локомотива-Кубань» в Казани.

Полное расписание регулярного чемпионата доступно на официальном сайте Лиги ВТБ.

На первом этапе 14 команд проведут турнир в два круга – каждая сыграет с каждой (дома и в гостях), после чего команды поделятся на две группы – группа А (команды, занявшие 1-6 места) и группа Б (команды, занявшие 7-14 места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.

Команды группы А напрямую квалифицируются в плей-офф. Четыре лучшие команды группы Б по итогам второго этапа сразятся в турнире плей-ин за два оставшихся места в плей-офф.

Чемпион сезона-2023/24 определится в плей-офф. Четвертьфинальные серии и серия за 3-е место пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная серии — до четырех побед.

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