УНИКС сохранил Ненада Димитриевича. Новый контракт заключен по схеме 1+1

объявил о продлении контракта с разыгрывающим (25 лет, 190 см).

Новый контракт с северомакедонским баскетболистом заключен по схеме 1+1.

Димитриевич в сезоне-22/23 провел 47 матчей в Лиге ВТБ, он стал лучшим в казанской команде по передачам (5,6) и третьим по очкам (12,8).

Ненад был признан MVP плей-офф-2023.

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