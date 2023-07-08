Дэрил Мэйкон продолжит карьеру в Китае

Теги переходы УНИКС чемпионат Китая Единая лига ВТБ Дэрил Мэйкон Баскетбол

Бывший атакующий защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон (27 лет, 188 см) подписал контракт с китайским клубом «Шэньчжэнь».

В прошедшем сезоне Мэйкон стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе УНИКСа. Американец покинул казанский клуб по окончании сезона.

Мэйкон принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 15,1 очка, делая 3,9 результативные передачи, 2,2 подбора, 1 перехват за 29 минут игрового времени.

Мэйкон вошел в число претендентов на звание самого ценного игрока лиги, был участником Матча звезд-2023 и неоднократно попадал в символическую пятерку недели.

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