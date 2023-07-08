Энтони Эдвардс: «После следующего сезона меня будут считать одним из лучших игроков НБА»
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс пообещал, что в сезоне-23/24 выйдет на новый уровень игры.
Эдвардс: Меня должны считать одним из лучших игроков НБА. Не прямо сейчас, но после следующего сезона так будет.
Журналист: Почему после следующего?
Эдвардс: Я так проведу сезон, что заставлю всех так думать.
В минувшем регулярном чемпионате Эдвардс принял участие в 79 матчах НБА, набирая в среднем 24,6 очка, 5,8 подбора и 4,4 передачи за игру при 45,9% с игры и 36,8% из-за дуги.
Этим летом Энтони и его команда договорились о максимальном продлении контракта – 260 миллионов долларов на 5 лет.
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