Энтони Эдвардс: «После следующего сезона меня будут считать одним из лучших игроков НБА»

Теги Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс пообещал, что в сезоне-23/24 выйдет на новый уровень игры.

Эдвардс: Меня должны считать одним из лучших игроков НБА. Не прямо сейчас, но после следующего сезона так будет.

Журналист: Почему после следующего?

Эдвардс: Я так проведу сезон, что заставлю всех так думать.

В минувшем регулярном чемпионате Эдвардс принял участие в 79 матчах НБА, набирая в среднем 24,6 очка, 5,8 подбора и 4,4 передачи за игру при 45,9% с игры и 36,8% из-за дуги.

Этим летом Энтони и его команда договорились о максимальном продлении контракта – 260 миллионов долларов на 5 лет.

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15 комментариев

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Coolman20000
Один из немногих, кто действительно заслуживает макс контракт. Эдвардс видится как отличный франчайз.
+12
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ Даниил Мамыкин
Не волнуйся,антоха за базар отвечает
За базар никто не отвечает в НБА. Хотя бы по той причине, что никто никогда за базар не спросит. Не принято
+6
-1
+5
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sasaicustoms
обожаю
+2
0
+2
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Даниил Мамыкин
Ответ За Валенсию с 1999
Ты сперва стань, и только потом ори
Не волнуйся,антоха за базар отвечает
+7
-5
+2
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Алексей Виноградов
никак из роли той не выйдет.. ;-)
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Андрей Петров
ЕСЛИ на западе минька войдёт в 5, и показатель по очкам вырастит до 26,5 то так оно и будет заговарят о команде, и о нём громче
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dev0
Мотивацию нашел. Вот тебе и потенциальный баст с отсутствием интереса к баскетболу.
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Tihonon
Все сейчас ржут над Вембой и Эдвардсом, имееють право на лево. Но чую, один из них продолжит путь Джордана/Леброна. Ну Йокича не замечают понятно почему. Ждем-с
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kondratiy
Ответ Вячеслав Речапов
сначала бред нес Таунс, теперь Эдвардс, они что там курят в миньке
Климат и атмосфера :)
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Ali Kurainov 2.0
Ответ Tihonon
Все сейчас ржут над Вембой и Эдвардсом, имееють право на лево. Но чую, один из них продолжит путь Джордана/Леброна. Ну Йокича не замечают понятно почему. Ждем-с
АХАХАХА вставил Банбаяму как-будто мы не заметим. Эдвард ближе к Джордану, чем Бамбояма к Пламли
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