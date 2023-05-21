Дамьян Рудеж: «Возможно, Энтони Эдвардсу придется продолжить свой путь к статусу суперзвезды уже в другой команде»

Теги Миннесота НБА Дамьян Рудеж Энтони Эдвардс Баскетбол

Бывший игрок НБА Дамьян Рудеж считает, что защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс в скором будущем перейдет в команду с большого рынка.

«Энтони Эдвардс находится на маленьком рынке, и ему еще предстоит сделать этот последний рывок, – начал Рудеж, рассказывая о лучших восходящих звездах НБА, – так что, возможно, ему придется продолжить свой путь к статусу суперзвезды уже в другой команде.

«Миннесота» – исторически проблемная организация, к тому же там очень холодно – это минус, который не привлечет свободных агентов. У Анта есть потенциал, и я считаю, что его харизма привлекательна для юных болельщиков», – заявил Рудеж в интервью Basketball Network.

Рудеж провел один сезон-2015/16 в «Миннесоте», находясь на паркете в среднем 8,4 минуты на протяжении 33 матчей.

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19 комментариев

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Misson
Это какой же счёт выкатит Миннесота за Эдвардса в случае запроса на обмен, если за Гобера дают 5 пиков! Всему дивизиону придется скрести по сусекам, чтобы столько пиков собрать!
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Goddemic
Ответ Forza
У него последний год по контракту. И я бы на его месте даже не думал продлевать. Там этот Гобер с Андерсоном, и 0 пиков на ближайшие 100 лет. Да, есть ещё Таунс, но он тоже уйти мечтает, я так чувствую. Короче, Миннесота - это прямо болото сейчас. А следующим летом, можно будет и в Лейкерс, вместо Леброна, и в Никс... Короче, куча команд с больших рынков, которые с удовольствием его приютят.
Он не может не продлиться, если Миннесота решит его оставить. ОСА так просто не уходят.
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Роман Сприкут
Ответ Swhat
Каким образом ?
А вы не знали? Новое Коллективное соглашение НБА, которое вступает в силу этим летом, писали пользователи нашего сайта.
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Прозектор-50
Ответ Rodbert
Это же круто принести первый титул для бедовой организации. Наследие и все такое.
Когда вы используете слово "бедовая", что вы имеете в виду?
Прилагательное "бедовый" в русском языке имеет значение отчаянный, бесстрашный, рисковый...
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Eskender
Если поменять Эдвардса на Эйтона, то можно построить три башни!!
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timson
Ответ Goddemic
Он не может не продлиться, если Миннесота решит его оставить. ОСА так просто не уходят.
может, но в деньгах много потеряет
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Rodbert
Это же круто принести первый титул для бедовой организации. Наследие и все такое.
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Swhat
Ответ timson
может, но в деньгах много потеряет
Каким образом ?
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razval
Ответ Роман Сприкут
А вы не знали? Новое Коллективное соглашение НБА, которое вступает в силу этим летом, писали пользователи нашего сайта.
Это шутка? Если нет, то можно ссылку? Хотелось бы прочитать…
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xamer 9
Ответ razval
Это шутка? Если нет, то можно ссылку? Хотелось бы прочитать…
В начале апреля была информация.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/basketblogg/3128278.html?sl=1
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timson
Ответ Swhat
Каким образом ?
подпишет квалифай и уйдёт свободным агентов через год. во -первых серьёзно потеряет в зарплате в год квалифая ну и в любом случае потом будет получать меньше чем мог бы в Миннесота после продления.
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timson
Ответ Swhat
Че ? Чушь какая-то
почему чушь? такое теоретически невозможно ?
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timson
Ответ Swhat
Нет
чушь))
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scorp19
Ответ Базовая База
ВыКАТит ;) Ой, посмотрим, посмотрим, на самом деле. Время нынче такое, что в ответ на запросы команды игрок просто может выкатить ультиматум - и спокойно ждать обмена, попивая сок в местном стрип-баре.
Если у него контракт, то организация может и на принцип пойти и после сезона игрового простоя он превратится в Бена Симмонса.
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scorp19
Ответ Rodbert
Это же круто принести первый титул для бедовой организации. Наследие и все такое.
В одиночку это нереально. А ждать пока тебе подберут подходящих партнёров можно вечно. Гарнетт вон не дождался.
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