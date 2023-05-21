Дамьян Рудеж: «Возможно, Энтони Эдвардсу придется продолжить свой путь к статусу суперзвезды уже в другой команде»

Бывший игрок НБА Дамьян Рудеж считает, что защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс в скором будущем перейдет в команду с большого рынка.

« находится на маленьком рынке, и ему еще предстоит сделать этот последний рывок, – начал Рудеж, рассказывая о лучших восходящих звездах НБА, – так что, возможно, ему придется продолжить свой путь к статусу суперзвезды уже в другой команде.

« » – исторически проблемная организация, к тому же там очень холодно – это минус, который не привлечет свободных агентов. У Анта есть потенциал, и я считаю, что его харизма привлекательна для юных болельщиков», – заявил Рудеж в интервью Basketball Network.

Рудеж провел один сезон-2015/16 в «Миннесоте», находясь на паркете в среднем 8,4 минуты на протяжении 33 матчей.

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