Энтони Эдвардс покинул агентство Klutch Sports

Теги Миннесота НБА Билл Даффи Рич Пол Энтони Эдвардс Баскетбол

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс покинул агентство Klutch Sports, которым руководит друг Леброна Джеймса Рича Пол.

Эдвардс начал сотрудничество с агентом Биллом Даффи из WME.

Эдвардс был выбран в 2020 году под 1-м номером драфта НБА. Этим летом он доступен для максимального продления на 5 лет и 195 миллионов долларов.

В сезоне-22/23 Эдвардс набирал 24,4 очка, 5,9 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

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