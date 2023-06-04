Звездный защитник «Миннесоты» покинул агентство Klutch Sports, которым руководит друг Леброна Джеймса Рича Пол.

Эдвардс начал сотрудничество с агентом Биллом Даффи из WME.

Эдвардс был выбран в 2020 году под 1-м номером драфта НБА. Этим летом он доступен для максимального продления на 5 лет и 195 миллионов долларов.

В сезоне-22/23 Эдвардс набирал 24,4 очка, 5,9 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

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