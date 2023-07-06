В новом контракте Энтони Эдвардса нет опции игрока. Защитник выйдет на рынок не раньше 2029-го

Теги переходы Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

В новом контракте атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса нет опции игрока на последний год, сообщает The Athletic. Игрок сможет стать свободным агентом не раньше 2029 года.

Эдвардс и «Тимбервулвз» договорились о максимальном продлении соглашения на пять лет и 260 миллионов долларов на второй день рынка свободных агентов. Чтобы получить полную сумму, защитнику нужно попасть в символическую сборную НБА по итогам следующего сезона.

«Тимбервулвз» выбрали Эдвардса под первым номером на драфте-2020.

В минувшем регулярном чемпионате Эдвардс принял участие в 79 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, 5,8 подбора и 4,4 передачи за игру при 45,9% с игры и 36,8% из-за дуги.

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