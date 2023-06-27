Винс Хантер стал игроком «Зенита»

Центровой Винс Хантер (28 лет, 203 см) пополнил состав « ».

Стороны заключили 2-летний контракт. Игрок будет носить майку с номером 32.

Хантер в составе в прошедшем сезоне стал чемпионом лиги ВТБ. Американец принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 10,2 очка и 4,1 подбора.

«Привет питерским болельщикам! Я очень воодушевлен тем, что прихожу в такой успешный и организованный клуб, как «Зенит». Уже готов начать работать и приносить титулы моей новой команде. Скоро увидимся!» – заявил Хантер.

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