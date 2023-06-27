Винс Хантер стал игроком «Зенита»

Теги переходы УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Винс Хантер Баскетбол

Центровой Винс Хантер (28 лет, 203 см) пополнил состав «Зенита».

Стороны заключили 2-летний контракт. Игрок будет носить майку с номером 32.

Хантер в составе УНИКСа в прошедшем сезоне стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Американец принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 10,2 очка и 4,1 подбора.

«Привет питерским болельщикам! Я очень воодушевлен тем, что прихожу в такой успешный и организованный клуб, как «Зенит». Уже готов начать работать и приносить титулы моей новой команде. Скоро увидимся!» – заявил Хантер.

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6 комментариев

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Сергей Орлов
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Sonder
Зенит даже 8-кратных олстаров на пенсии скупает
+3
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Rin Fly
Успешный клуб? Скорее, просто очень богатый
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Родион Горбачев
показалось
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clarknova
Жаль, немного не докрутили.
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Daniil_Piter
Усилит!
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