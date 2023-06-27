Винс Хантер стал игроком «Зенита»
Центровой Винс Хантер (28 лет, 203 см) пополнил состав «Зенита».
Стороны заключили 2-летний контракт. Игрок будет носить майку с номером 32.
Хантер в составе УНИКСа в прошедшем сезоне стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Американец принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 10,2 очка и 4,1 подбора.
«Привет питерским болельщикам! Я очень воодушевлен тем, что прихожу в такой успешный и организованный клуб, как «Зенит». Уже готов начать работать и приносить титулы моей новой команде. Скоро увидимся!» – заявил Хантер.
Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши
«Денвер» – идеальный чемпион: построен через драфт, точечные обмены и создание топ-атмосферы в клубе
6 комментариев