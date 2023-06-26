Владислав Одиноков остается в УНИКСе

подписал контракт с (23 года, 202 см) сроком на один сезон.

Легкий форвард завершал сезон-22/23 в казанском клубе на правах аренды из .

Россиянин перешел в УНИКС из МБА в середине января текущего года. В 12 матчах лиги ВТБ в бело-зеленой форме Одиноков в среднем проводил на площадке чуть более 5 минут, набирая 2,2 очка при 56% из-за дуги и 100% реализации 2-хочковых бросков.

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