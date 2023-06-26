Владислав Одиноков остается в УНИКСе

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ МБА Владислав Одиноков Баскетбол

УНИКС подписал контракт с Владиславом Одиноковым (23 года, 202 см) сроком на один сезон.

Легкий форвард завершал сезон-22/23 в казанском клубе на правах аренды из МБА.

Россиянин перешел в УНИКС из МБА в середине января текущего года. В 12 матчах Единой лиги ВТБ в бело-зеленой форме Одиноков в среднем проводил на площадке чуть более 5 минут, набирая 2,2 очка при 56% из-за дуги и 100% реализации 2-хочковых бросков.

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х

Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий