УНИКС расстался с Дэрилом Мэйконом

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Дэрил Мэйкон Баскетбол

Атакующий защитник Дэрил Мэйкон (27 лет, 188 см) покинет УНИКС, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне американец принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 15,1 очка, делая 3,9 результативные передачи, 2,2 подбора, 1 перехват за 29 минут игрового времени.

По итогам сезона Мэйкон вместе с форвардом УНИКСа Луи Лабери вошел в число претендентов на звание самого ценного игрока лиги, становился участником Матча звезд-2023 и неоднократно попадал в символическую пятерку недели.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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