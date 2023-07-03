УНИКС расстался с Дэрилом Мэйконом

Атакующий защитник (27 лет, 188 см) покинет УНИКС, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне американец принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф лиги ВТБ, в среднем набирая 15,1 очка, делая 3,9 результативные передачи, 2,2 подбора, 1 перехват за 29 минут игрового времени.

По итогам сезона Мэйкон вместе с форвардом УНИКСа Луи Лабери вошел в число претендентов на звание самого ценного игрока лиги, становился участником Матча звезд-2023 и неоднократно попадал в символическую пятерку недели.

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