Евгений Богачев: «Шансы сохранить Ненада Димитриевича совсем призрачные»

Президент УНИКСа Евгений Богачев считает, что команде, скорее всего, не удастся сохранить разыгрывающего .

«Есть ли шансы сохранить Димитриевича? Едва ли. Небольшие шансы есть, но они совсем призрачные. Он хочет играть в Евролиге. Ему не так важна зарплата, главное – участвовать в этом турнире. Ищем ему замену. Есть другие варианты. Не хуже», – цитирует «Спорт-Экспресс».

В 15 матчах плей-офф лиги ВТБ-2022/23 Димитриевич набирал в среднем 15,8 очка, 5,3 подбора и 3,2 передачи.

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