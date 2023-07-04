Евгений Богачев: «Шансы сохранить Ненада Димитриевича совсем призрачные»

Теги возможные переходы УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Президент УНИКСа Евгений Богачев считает, что команде, скорее всего, не удастся сохранить разыгрывающего Ненада Димитриевича.

«Есть ли шансы сохранить Димитриевича? Едва ли. Небольшие шансы есть, но они совсем призрачные. Он хочет играть в Евролиге. Ему не так важна зарплата, главное – участвовать в этом турнире. Ищем ему замену. Есть другие варианты. Не хуже», – цитирует Богачева «Спорт-Экспресс».

В 15 матчах плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23 Димитриевич набирал в среднем 15,8 очка, 5,3 подбора и 3,2 передачи.

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