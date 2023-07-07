«Портленд» просит за Лилларда «четыре пика первого раунда и двух качественных игроков»

Разыгрывающий «Портленда» запросил обмен из команды. Защитник твердо намерен перейти в «Майами».

Как стало известно Oregon Live, «Блэйзерс» хотят получить «примерно четыре выбора в первом раунде и двух качественных игроков».

Предложение «Хит» построено вокруг Тайлера Хирро, Данкана Робинсона и драфт-пиков.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджанровски отмечает, что «следующий шаг « » – поездка Джо Кронина в Вегас и личные беседы с другими клубами».

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