«Портленд» просит за Лилларда «четыре пика первого раунда и двух качественных игроков»

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джо Кронин Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард запросил обмен из команды. Защитник твердо намерен перейти в «Майами».

Как стало известно Oregon Live, «Блэйзерс» хотят получить «примерно четыре выбора в первом раунде и двух качественных игроков».

Предложение «Хит» построено вокруг Тайлера Хирро, Данкана Робинсона и драфт-пиков.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджанровски отмечает, что «следующий шаг «Портленда» – поездка Джо Кронина в Вегас и личные беседы с другими клубами».

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
вполне нормальное требование если вспомнить обмены дюранта в финикс хардена в нетс митчелла в кливленд да даже ирвинга в даллас
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gangstarr
Ну если за Гобера отдали 5 пиков, то 4 пика за Дейма выглядят адекватно, но хотя в плове в балласт не превращается
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ gangstarr
Ну если за Гобера отдали 5 пиков, то 4 пика за Дейма выглядят адекватно, но хотя в плове в балласт не превращается
Да про этот обмен можно уже забыть)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Ну плюс минус за такой пакет и нужно отдавать. Молодцы Блейзерс
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEF2
Ответ Алексей Водонос
Хирро - реальный талант. А Робинсон был отличным шутером до момента, когда ему переплатили. Бабки испортили пацана. Не хотел больше стараться и быть требовательным к себе. Но, возможно, оба способны приносить пользу. Жаль только, контракты у обоих неинтересные.
Не пишите ерунду про Данкана, он пока сидел на банке как раз усердно работал, Дж Браун не даст соврать. С работой у Данкана все в порядке
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikolayOss
Пики и точка!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
namankey
Пару лет назад надо было столько просить, могли бы и побольше получить
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Байдерин
Абсолютно адекватно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jerry Rodrogha
Ответ Alexander92
Какие 4 пика первого раунда и 2 качественных игрока после объявления Лилларда ультиматума о том, что он готов играть только за Майами? С такими требованиями или Лиллард добьется своего и свалит в Майами или же останется в Портленде и будет разрушать атмосферу в команде. Ни один нормальный менеджер не продолжит разговор после такого требование за Дэйма. Нормальный менеджер просто повесит трубку.
Нормальное требование для торга. Можно сойтись на 4 пиках и филлерах на коротких контрактах или на хороших игроках и 3 пиках.
Портленд показывает всей лиге, что контракты пока ещё чего-то стоят
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Ответ Алексей Водонос
Хирро - реальный талант. А Робинсон был отличным шутером до момента, когда ему переплатили. Бабки испортили пацана. Не хотел больше стараться и быть требовательным к себе. Но, возможно, оба способны приносить пользу. Жаль только, контракты у обоих неинтересные.
В плове был неплох.
Но это не благодаря, а вопреки :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Водонос
Хирро - реальный талант. А Робинсон был отличным шутером до момента, когда ему переплатили. Бабки испортили пацана. Не хотел больше стараться и быть требовательным к себе.
Но, возможно, оба способны приносить пользу. Жаль только, контракты у обоих неинтересные.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
И вертолет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
namankey
Ответ Максим Макеев
вполне нормальное требование если вспомнить обмены дюранта в финикс хардена в нетс митчелла в кливленд да даже ирвинга в даллас
За Хардена(был на 1.5 года моложе) в Нетс Хьюстон получил Оладипо и 4 пика(ещё 4 свапа но это небольшая ценность). За Оладипо они чуть позже получили Олиника, Брэдли и пик второго раунда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
Ответ namankey
За Хардена(был на 1.5 года моложе) в Нетс Хьюстон получил Оладипо и 4 пика(ещё 4 свапа но это небольшая ценность). За Оладипо они чуть позже получили Олиника, Брэдли и пик второго раунда
они получили того же джаррета аллена но потом сразу же слили его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чубака из половины Шака
Ответ Айрат Ситдиков
Да про этот обмен можно уже забыть)
Забыть получится не у всех)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий