«Портленд» просит за Лилларда «четыре пика первого раунда и двух качественных игроков»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард запросил обмен из команды. Защитник твердо намерен перейти в «Майами».
Как стало известно Oregon Live, «Блэйзерс» хотят получить «примерно четыре выбора в первом раунде и двух качественных игроков».
Предложение «Хит» построено вокруг Тайлера Хирро, Данкана Робинсона и драфт-пиков.
Инсайдер ESPN Эдриан Воджанровски отмечает, что «следующий шаг «Портленда» – поездка Джо Кронина в Вегас и личные беседы с другими клубами».
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Портленд показывает всей лиге, что контракты пока ещё чего-то стоят
Но это не благодаря, а вопреки :)
Но, возможно, оба способны приносить пользу. Жаль только, контракты у обоих неинтересные.