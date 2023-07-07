«Детройт» может третьей командой в сделке по Дэмиану Лилларду

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс поделился мнением, что «Пистонс» могут стать еще одной командой, которая примет участие в обмене разыгрывающего « » .

«В конце концов, они могут сделать что-то, где «Майами» получит Дэйма, а «Портленд» устроит пакет актив со стороны, будь то несколько игроков из «Хит», несколько из «Нетс» или возможно, « », – заявил Хэйнс в эфире своего подкаста.

Сообщалось, что атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро является самым ценным активом, который предлагает « ». Стороны ищут команду, готовую принять контракт молодого игрока. В октябре Хирро подписал 4-летнее соглашение на сумму 120 млн долларов.

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