«Детройт» может третьей командой в сделке по Дэмиану Лилларду

Теги Детройт Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Крис Хэйнс Баскетбол

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс поделился мнением, что «Пистонс» могут стать еще одной командой, которая примет участие в обмене разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

«В конце концов, они могут сделать что-то, где «Майами» получит Дэйма, а «Портленд» устроит пакет актив со стороны, будь то несколько игроков из «Хит», несколько из «Нетс» или возможно, «Детройта», – заявил Хэйнс в эфире своего подкаста.

Сообщалось, что атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро является самым ценным активом, который предлагает «Майами». Стороны ищут команду, готовую принять контракт молодого игрока. В октябре Хирро подписал 4-летнее соглашение на сумму 120 млн долларов.

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4 комментария

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Forza
А что Детройт даст Портленду?
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рваные титьки Эла Хорфорда
Ответ Forza
А что Детройт даст Портленду?
Ну, по идее, Портленду должны быть интересны Дюрен и Стюарт, но хз зачем Детройту их отдавать
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