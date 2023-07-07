Агент Лилларда: «Если другая команда, кроме «Хит», выменяет Лилларда, значит, они просто не знают Дэйма»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин подтвердил, что разыгрывающий «Портленда» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме «Майами».

Гудвин дает остальным командам лиги понять, что они получат «недовольного игрока», а сам Лиллард, как пишет Sportsnaut, не явится в тренировочный лагерь в случае срыва перехода в «Хит».

«Я не думаю, что другие команды пойдут на такую сделку, зная обо всем, что происходит. Но если они и решат выменять его, значит, они просто не знают Дэйма», – заявил агент.

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
А нужен ли такой игрок "культуре" Маями и Райли?)
Надеюсь Портленд оставит Дэйма, хочу посмотреть на его демарши, после которых пустеет кошелек
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Денисов
"Лига игроков" во всей красе. Запрос Лилларда фактически убивает какой-либо рынок и конкуренцию среди команд. А это святая-святых Америки как таковой. Если лига это показательно не пресечёт (хз как), последствия будут катастрофичны. Фактически НБА станет собственность 5-7 олл-старов, которые будут вертеть ею как захотят
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Конечно прикольно смотреть на лицемерие людей которые гнобят Лилларда, но как-то умалчивают, что руководство вместо того что бы усилить команду после его продления, фактически сразу свипнуло Макколума:)) А Лиллард теперь виноват во всех бедах:)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tydeus
Вот это уже новый уровень: даже когда Дюрент просился в Финикс, он не позволял себе выламывать руки фронт офису, что нигде больше не будет играть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
Lil Dramma
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrFrost
Наглость просто зашкаливает, такое говорить в открытую просто нельзя. Спецом снизил ещё цену, а Хит и без этого ничего нормального предложить не могут. Только штрафы помогут с этим справиться.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Агентик прокладывает свой последний путь со всеми возможными делами ПТБ. Не припомню ничего подобного, чтобы с момента запроса так активно сбивали цену.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
namankey
Отмечу важный момент во всей этой информационной борьбе: Портленд опубликовал информацию о том что Лиллард запросил обмен. Обычно так не делают. Про того же Хардена всё остаётся слухами, как и в других подобных ситуациях.
Поэтому Лилларда никак не оштрафуют за то что он или его агент вбрасывают в СМИ.
Понятно что если он не приедет в тренировочный лагерь, то это уже совсем другое дело. Но какой команде нужен этот геморрой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hammer017
Ответ Аморалинни
А нужен ли такой игрок "культуре" Маями и Райли?) Надеюсь Портленд оставит Дэйма, хочу посмотреть на его демарши, после которых пустеет кошелек
Надо уважать, человека со своим мнением!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hammer017
Ответ hammer017
Надо уважать, человека со своим мнением!
А почему, так мало , хейтеров?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий