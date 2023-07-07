Агент Лилларда: «Если другая команда, кроме «Хит», выменяет Лилларда, значит, они просто не знают Дэйма»
Агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин подтвердил, что разыгрывающий «Портленда» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме «Майами».
Гудвин дает остальным командам лиги понять, что они получат «недовольного игрока», а сам Лиллард, как пишет Sportsnaut, не явится в тренировочный лагерь в случае срыва перехода в «Хит».
«Я не думаю, что другие команды пойдут на такую сделку, зная обо всем, что происходит. Но если они и решат выменять его, значит, они просто не знают Дэйма», – заявил агент.
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Надеюсь Портленд оставит Дэйма, хочу посмотреть на его демарши, после которых пустеет кошелек
Поэтому Лилларда никак не оштрафуют за то что он или его агент вбрасывают в СМИ.
Понятно что если он не приедет в тренировочный лагерь, то это уже совсем другое дело. Но какой команде нужен этот геморрой?