Агент Лилларда: «Если другая команда, кроме «Хит», выменяет Лилларда, значит, они просто не знают Дэйма»

Агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин подтвердил, что разыгрывающий « » не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме « ».

Гудвин дает остальным командам лиги понять, что они получат «недовольного игрока», а сам Лиллард, как пишет Sportsnaut, не явится в тренировочный лагерь в случае срыва перехода в «Хит».

«Я не думаю, что другие команды пойдут на такую сделку, зная обо всем, что происходит. Но если они и решат выменять его, значит, они просто не знают Дэйма», – заявил агент.

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