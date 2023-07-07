Пэт Райли не полетел в Лас-Вегас, несмотря на переговоры «Хит» с «Блэйзерс» по Дэмиану Лилларду

Президент «Майами» не прилетел в Лас-Вегас и, как ожидается, не будет присутствовать на играх команды в Летней лиге в течение всего мероприятия, сообщает журналист Айра Уиндерман из South Florida Sun-Sentinel.

Уиндерман отмечает, что генеральный менеджер «Хит» Энди Элисбург находится в Вегасе.

« » является главным кандидатом на обмен разыгрывающего «Портленда» . Агент Аарон Гудвин уведомил остальные команды лиги, что они получат «недовольного игрока».

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отмечал, что «следующий шаг « » – поездка Джо Кронина в Вегас и личные беседы с другими клубами».

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23