Пэт Райли не полетел в Лас-Вегас, несмотря на переговоры «Хит» с «Блэйзерс» по Дэмиану Лилларду

Теги возможные переходы Майами Пэт Райли Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Президент «Майами» Пэт Райли не прилетел в Лас-Вегас и, как ожидается, не будет присутствовать на играх команды в Летней лиге в течение всего мероприятия, сообщает журналист Айра Уиндерман из South Florida Sun-Sentinel.

Уиндерман отмечает, что генеральный менеджер «Хит» Энди Элисбург находится в Вегасе.

«Майами» является главным кандидатом на обмен разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда. Агент Аарон Гудвин уведомил остальные команды лиги, что они получат «недовольного игрока».

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отмечал, что «следующий шаг «Портленда» – поездка Джо Кронина в Вегас и личные беседы с другими клубами».

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2 комментария

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Chernoy
Деду спать надо, возраст
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Максим Макеев
хит считает что им все на блюдечке видимо упадает потому что элисбург это такой же фасад как и элтон бренд в филе
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