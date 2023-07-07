Прошла жеребьевка Еврокубка-2023/24. «Гран-Канария» в группе с «Тюрк-Телекомом», полуфинал и финал пройдут в формате до двух побед

Прошла жеребьевка сезона-2023/24 Еврокубка, которая разделила 20 команд на две группы.

Болельщики увидят матч-реванш финала прошлого сезона: «Гран Канария» встретится с « » в группе B.

Группа А: « », « », « », « », «Рейер Венеция», «Вулвз», «Бешикташ», «Прометей», «Гамбург», «Лондон Лайонс».

Группа В: «Гран-Канария», «Будучность», «Тюрк Телеком»,«Ульм», «Бурк», «Литкабелис», «Арис», «Тренто», «Шленск», «Университатя».

Каждая команда проведет по две встречи друг с другом, дома и на выезде, в общей сложности 18 матчей, начиная с 3 октября 2023 года по 7 февраля 2024 года.

Первые два места каждой группы сразу выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие 3-6 места, определят остальных четвертьфиналистов по итогам очных встреч.

Последующие полуфинальные и финальные стадии были расширены до серии до 2 побед. Во всех постсезонных парах преимущество домашней площадки будет отдано командам, занявшим более высокие места в своих группах регулярного сезона.

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