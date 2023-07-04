Евгений Богачев об отстранении российских клубов: «Везде есть какие‑то большие и небольшие конфликты, и все играют. Дискриминация»

Президент УНИКСа Евгений Богачев назвал дискриминацией решение Евролиги продлить отстранение российских клубов от участия в турнирах.

« продлила отстранение? Что и говорить, плохо, конечно. Они же не запрещали играть США, когда они бомбили Югославию? И другим при каких‑то конфликтах тоже не запрещали. А здесь не таких прямо масштабов конфликт… Опять же плохо, что продлили отстранение.

Многие европейские игроки, конечно, читают всю эту недостоверную информацию о том, что, мол, у нас опасно. Америка все время баскетболистов пытается отозвать. Не знаю, может, еще у них какие‑то соображения. Да и при чем тут спортсмены? При чем тут спорт? Везде есть какие‑то большие и небольшие конфликты. Тот же израильский «Маккаби» играет. Да все играют.

Вы надеялись, что УНИКС сыграет в Евролиге в новом сезоне?

Нет. Надеюсь, что будем играть с другими иностранными клубами, более лояльными. Правда, допустим, в Китай далеко летать. Иран? Там уровень баскетбола пониже. Не знаю, честно говоря. Но опять же я не надеялся пока. Но все происходящее, конечно, дискриминация.

В общем, будем ждать, надеяться. А если нет, то, думаю, и без них обойдемся. Будем развивать наш, российский, баскетбол. У нас столько много регионов, но только десять играют в соревнованиях высшей категории — в Единой лиге ВТБ. У нас большое пространство здесь», — сказал Богачев.

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