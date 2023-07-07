«Барселона» объявила о подписании Хоэля Парры
«Барселона» заключила долгосрочное соглашение с легким форвардом «Ховентуда» Хоэлем Паррой (23 года, 201 см).
Контракт рассчитан на 4 года.
Сообщалось, что сумма выкупа баскетболиста – 1 млн евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Испании Парра набирал 9,6 очка и 5,5 подбора в среднем за матч.
В 21 матче Еврокубка испанец отмечался в среднем 12,9 очка и 3,9 подбора.
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