«Барселона» объявила о подписании Хоэля Парры

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Ховентуд Барселона чемпионат Испании Хоэль Парра Баскетбол

«Барселона» заключила долгосрочное соглашение с легким форвардом «Ховентуда» Хоэлем Паррой (23 года, 201 см).

Контракт рассчитан на 4 года.

Сообщалось, что сумма выкупа баскетболиста – 1 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Парра набирал 9,6 очка и 5,5 подбора в среднем за матч.

В 21 матче Еврокубка испанец отмечался в среднем 12,9 очка и 3,9 подбора.

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