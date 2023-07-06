«Селтикс» проявляют интерес к Дэмиану Лилларду
По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, «Бостон» выразил заинтересованность в приобретении Дэмиана Лилларда, несмотря на желание разыгрывающего «Портленда» перейти в «Майами».
«Лиллард заявил, что его главная цель – победа. Учитывая это, «Бостон» является одной из команд, у которых есть активы и возможность выменять Лилларда.
Насколько мне известно, «Селтикс» проявили некоторый интерес к Лилларду. Но эта команда не входит в список его предпочтений, и это не тот город, в который он хотел бы сейчас перебраться. Но с точки зрения шансов на победу и имеющихся активов, этот вариант имеет большой смысл», – заявила Шелберн.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
Но уже хочется чтобы Бостон наконец выиграл гайки!
А не сливался на одном шаге до чемпионства
А какие активы есть у Селтикс? Браун с годом контракта?
Портленду нужны сейчас хорошие истекающие контракты, драфт пики и молодые бисты. Зачем им максималка Брауна за место максималки Лилларда - загадка. Они сыграют сезон, не попадут в плей-офф опять и Браун тоже обмен запросит. Лол.
Лиллард-Уайт-Тэйтум-Порзи-Таймлорд