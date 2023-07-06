«Селтикс» проявляют интерес к Дэмиану Лилларду

По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, « » выразил заинтересованность в приобретении , несмотря на желание разыгрывающего « » перейти в « ».

«Лиллард заявил, что его главная цель – победа. Учитывая это, «Бостон» является одной из команд, у которых есть активы и возможность выменять Лилларда.

Насколько мне известно, «Селтикс» проявили некоторый интерес к Лилларду. Но эта команда не входит в список его предпочтений, и это не тот город, в который он хотел бы сейчас перебраться. Но с точки зрения шансов на победу и имеющихся активов, этот вариант имеет большой смысл», – заявила Шелберн.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда