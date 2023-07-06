«Селтикс» проявляют интерес к Дэмиану Лилларду

Теги возможные переходы Бостон Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Рамона Шелберн Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, «Бостон» выразил заинтересованность в приобретении Дэмиана Лилларда, несмотря на желание разыгрывающего «Портленда» перейти в «Майами».

«Лиллард заявил, что его главная цель – победа. Учитывая это, «Бостон» является одной из команд, у которых есть активы и возможность выменять Лилларда.

Насколько мне известно, «Селтикс» проявили некоторый интерес к Лилларду. Но эта команда не входит в список его предпочтений, и это не тот город, в который он хотел бы сейчас перебраться. Но с точки зрения шансов на победу и имеющихся активов, этот вариант имеет большой смысл», – заявила Шелберн.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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23 комментария

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noke
Ответ Jazzzz
Было бы круто. Лиллард-Уайт-Тэйтум-Порзи-Таймлорд
Это было бы капитальной глупостью. Атлетичные двусторонние винги - главный актив в современной НБА. Разбить тандем двух таких уровня оллнба, постоянных участников финала конференции, с опытом финала и ещё даже не достигших прайма, ради 33-летнего скорера без защиты - это невероятный бред.
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namankey
Ответ Андрей Петров
Малкольм Брогдон,Пэйтон Притчард,Данило Галлинари,Джастин Шэмпени и это ещё не всё ЕСТЬ кого отдать смотря что нужно портленду но не как у майями пихают того хиро это все варинты от них
В одном я точно уверен: Бостон не отдаст им Галлинари
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ noke
Это было бы капитальной глупостью. Атлетичные двусторонние винги - главный актив в современной НБА. Разбить тандем двух таких уровня оллнба, постоянных участников финала конференции, с опытом финала и ещё даже не достигших прайма, ради 33-летнего скорера без защиты - это невероятный бред.
Маленький нюанс - Браун в лучшем игрок 3 пятерки all-nba, и даже это большой аванс. Они уже пытаются много лет выжать этот костяк, и нет предпосылок никаких, что ситуация станет лучше. Пока у Брауна высокие котировки, его надо менять. Еще один раз так провалит плей-офф, и он будет стоить еще дешевле
+7
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Алексей Зуев
Ответ noke
Это было бы капитальной глупостью. Атлетичные двусторонние винги - главный актив в современной НБА. Разбить тандем двух таких уровня оллнба, постоянных участников финала конференции, с опытом финала и ещё даже не достигших прайма, ради 33-летнего скорера без защиты - это невероятный бред.
Какой уровень у Брауна? Как дно полное играл в плей-офф
+6
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FEF2
Ответ Андрей Петров
Малкольм Брогдон,Пэйтон Притчард,Данило Галлинари,Джастин Шэмпени и это ещё не всё ЕСТЬ кого отдать смотря что нужно портленду но не как у майями пихают того хиро это все варинты от них
что за куча мусора
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Nightyork97
Ответ noke
Это было бы капитальной глупостью. Атлетичные двусторонние винги - главный актив в современной НБА. Разбить тандем двух таких уровня оллнба, постоянных участников финала конференции, с опытом финала и ещё даже не достигших прайма, ради 33-летнего скорера без защиты - это невероятный бред.
Ну это они выходили с легкими платежками Тейтума и Брауна. За 600 миллионов супермакса они не смогут держать такой состав. И то как доходили, Янг в первом раунде с 0-2 чуть не залез в 7 матчей с ними. У Бостона в этом сезоне был самый сильный состав по качеству, все, дальше новые правила и ограничения потолка. Посмотрим еще на них без Смарта. Я не читал от болел Сэлтикс, что Граусбек будет платить налог пока они не выиграют.
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AllanHouston
Ответ Александр Земский
Переподпишут и обменяют?
Брауна нельзя будет менять год после продления
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AllanHouston
Ответ Jazzzz
Было бы круто. Лиллард-Уайт-Тэйтум-Порзи-Таймлорд
Можно полюбопытствовать, а с таким послеобменным вариантом стартовой пятерки кем будет Лиллард уравниваться по зарплате?
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Jazzzz
Ответ noke
Это было бы капитальной глупостью. Атлетичные двусторонние винги - главный актив в современной НБА. Разбить тандем двух таких уровня оллнба, постоянных участников финала конференции, с опытом финала и ещё даже не достигших прайма, ради 33-летнего скорера без защиты - это невероятный бред.
Ладно, согласен, это глупость и бред.
Но уже хочется чтобы Бостон наконец выиграл гайки!
А не сливался на одном шаге до чемпионства
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Forza
Но с точки зрения шансов на победу и имеющихся активов, этот вариант имеет большой смысл», – заявила Шелберн.

А какие активы есть у Селтикс? Браун с годом контракта?
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Dark Lion
Ответ Forza
Так это сначала нужно подписать, потом уговорить перейти в Портленд, а потом уговорить Портленд, что им зачем то нужен Браун на максималке, когда они собираются в перестройку. Портленду нужны сейчас хорошие истекающие контракты, драфт пики и молодые бисты. Зачем им максималка Брауна за место максималки Лилларда - загадка. Они сыграют сезон, не попадут в плей-офф опять и Браун тоже обмен запросит. Лол.
Условный Сакраменто может вписаться 3 стороной и отдать пики за брауна в портленд
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Forza
Ответ Александр Земский
Переподпишут и обменяют?
Так это сначала нужно подписать, потом уговорить перейти в Портленд, а потом уговорить Портленд, что им зачем то нужен Браун на максималке, когда они собираются в перестройку.

Портленду нужны сейчас хорошие истекающие контракты, драфт пики и молодые бисты. Зачем им максималка Брауна за место максималки Лилларда - загадка. Они сыграют сезон, не попадут в плей-офф опять и Браун тоже обмен запросит. Лол.
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Александр Земский
Ответ Forza
Но с точки зрения шансов на победу и имеющихся активов, этот вариант имеет большой смысл», – заявила Шелберн. А какие активы есть у Селтикс? Браун с годом контракта?
Переподпишут и обменяют?
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agro217
Браун по СЭТу в Хоукс, Дэйм в Селтикс, Причард, Гриффин, Капела и Богдан с драфтпиками Хоукс в ПТБ
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namankey
"Красивое"
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noke
Ответ Jazzzz
Ладно, согласен, это глупость и бред. Но уже хочется чтобы Бостон наконец выиграл гайки! А не сливался на одном шаге до чемпионства
Эмм. В тот момент когда вам начинает казаться, что у вашей команды проблемы и "но уже хочется чтобы выиграл гайки" - рекомендую посмотреть, скажем, на Чикаго. Расслабиться и вздохнуть с облегчением. )))))))
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Jazzzz
Было бы круто.
Лиллард-Уайт-Тэйтум-Порзи-Таймлорд
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Алексей Водонос
А каков пакет на обмен? Джейлен Браун? Захочет ли тот?
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