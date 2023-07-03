Журналист The Ringer Кевин О’Коннор: «Я немного играю в адвоката дьявола, просто не знаю, будут ли «Хит» с Лиллардом лучше, чем «Селтикс» или «Бакс»

Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор считает, что переход разыгрывающего в « » несильно повлияет на расклад сил в Восточной конференции.

«Если же речь идет о такой команде, как «Юта» или « », о которых Рамона Шелберн постоянно говорит, что Дэйм очарован «Сперс», у него хорошие отношения с . Он любит .

Более молодые команды, такие как «Джаз» или «Сперс», могут совершить один-два перехода и по-прежнему иметь отличный молодой костяк.

Может быть, я немного играю в адвоката дьявола, но я просто не знаю, будут ли «Хит» лучше, чем «Селтикс» или «Бакс» в следующем году в Восточной конференции, даже с Дэмианом Лиллардом», – сказал О’Коннор в разговоре с обозревателем «Лейкерс» Йованом Бухой.

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