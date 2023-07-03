Журналист The Ringer Кевин О’Коннор: «Я немного играю в адвоката дьявола, просто не знаю, будут ли «Хит» с Лиллардом лучше, чем «Селтикс» или «Бакс»

Теги Бостон Майами Милуоки Портленд Сан-Антонио Грегг Попович НБА Дэмиан Лиллард Виктор Вембаньяма Баскетбол

Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор считает, что переход разыгрывающего Дэмиана Лилларда в «Майами» несильно повлияет на расклад сил в Восточной конференции.

«Если же речь идет о такой команде, как «Юта» или «Сан-Антонио», о которых Рамона Шелберн постоянно говорит, что Дэйм очарован «Сперс», у него хорошие отношения с Греггом Поповичем. Он любит Вембаньяму.

Более молодые команды, такие как «Джаз» или «Сперс», могут совершить один-два перехода и по-прежнему иметь отличный молодой костяк.

Может быть, я немного играю в адвоката дьявола, но я просто не знаю, будут ли «Хит» лучше, чем «Селтикс» или «Бакс» в следующем году в Восточной конференции, даже с Дэмианом Лиллардом», – сказал О’Коннор в разговоре с обозревателем «Лейкерс» Йованом Бухой.

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Он любит Вембаньяму?) Прямо любит?) Они вообще знакомы?)
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Ola BP
Ответ Beetl
Конечно не повлияет, ведь к плей-офф Яннис будет здоров, а игроки Селтикс будут в хорошем настроении. Или, что там ещё фаворитам Востока помешало победить Хит.
Аномальный процент попаданий у Хит. Как только переставала лететь любая дичь - хит моментально выпадал их игры.
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Light Yagami
Бакс точно мимо, команда стареет и переломанные, прошли свой пик. С сэлтикс придётся бодаться, конечно. Если смогут каким-то чудом сохранить Калеба Мартина, останется только закрыть позицию АЗ (найти нового Штруса). В общем, "могут повторить", кек, но до титула всё равно не доедут, кмк, слишком силён Запад.
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