Журналист The Ringer Кевин О’Коннор: «Я немного играю в адвоката дьявола, просто не знаю, будут ли «Хит» с Лиллардом лучше, чем «Селтикс» или «Бакс»
Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор считает, что переход разыгрывающего Дэмиана Лилларда в «Майами» несильно повлияет на расклад сил в Восточной конференции.
«Если же речь идет о такой команде, как «Юта» или «Сан-Антонио», о которых Рамона Шелберн постоянно говорит, что Дэйм очарован «Сперс», у него хорошие отношения с Греггом Поповичем. Он любит Вембаньяму.
Более молодые команды, такие как «Джаз» или «Сперс», могут совершить один-два перехода и по-прежнему иметь отличный молодой костяк.
Может быть, я немного играю в адвоката дьявола, но я просто не знаю, будут ли «Хит» лучше, чем «Селтикс» или «Бакс» в следующем году в Восточной конференции, даже с Дэмианом Лиллардом», – сказал О’Коннор в разговоре с обозревателем «Лейкерс» Йованом Бухой.
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