Во время последнего стрима звездного разыгрывающего « » играла песня Уилла Смита « ».

Лиллард этим летом может покинуть «Блэйзерс», главным кандидатом на него считается флоридский клуб.

«Музыка была просто совпадением. Дэмиан не из тех, кто проявляет неуважение. Он не подстрекатель и не собирается делать что-то нехарактерное для себя. У него не было бы причин для этого. Вот почему он смеялся. Забавное совпадение, что диджей включил эту песню», – сказал The Athletic агент Лилларда Аарон Гудвин.

«Портленд» выбрал на драфте под 3-м номером Скута Хендерсона. Лиллард, по слухам, рассчитывал на обмен пика на сильного игрока.

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