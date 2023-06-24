Во время стрима Дэмиана Лилларда играла песня «Майами»

Теги светская хроника Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард соцсети Баскетбол

Во время последнего стрима звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда играла песня Уилла Смита «Майами».

Лиллард этим летом может покинуть «Блэйзерс», главным кандидатом на него считается флоридский клуб.

«Музыка была просто совпадением. Дэмиан не из тех, кто проявляет неуважение. Он не подстрекатель и не собирается делать что-то нехарактерное для себя. У него не было бы причин для этого. Вот почему он смеялся. Забавное совпадение, что диджей включил эту песню», – сказал The Athletic агент Лилларда Аарон Гудвин.

«Портленд» выбрал на драфте под 3-м номером Скута Хендерсона. Лиллард, по слухам, рассчитывал на обмен пика на сильного игрока.

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1 комментарий

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rigobersong
Хотелось бы его перехода, не должны такие игроки как Лиллард и Батлер без перстня остаться:) Да и Майами этим составом достиг потолка, без топового скорера выше головы не прыгнешь:))
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