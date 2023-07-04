«Реал» уже провел переговоры с Уилли Эрнангомесом

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал НБА чемпионат Испании Гильермо Эрнангомес Эди Тавареш Баскетбол

«Реал» нацелен на подписание центрового Гильермо Эрнангомеса (29 лет, 211 см).

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, стороны уже провели переговоры, но сделка пока не заключена.

Эрнангомес предпочитает остаться в НБА, но если вернется в Евролигу, то «Реал» будет готов подписать его.

MVP «Финала четырех», лидер мадридцев Эди Тавареш получил от «Портленда» предложение о подписании долгосрочного контракта.

«Пеликанс» 30 июня отказались от опции в контракте центрового Гильермо Эрнангомеса за 2,6 миллиона долларов.

Эрнангомес провел три сезона в «Новом Орлеане». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.

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