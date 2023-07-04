«Реал» уже провел переговоры с Уилли Эрнангомесом

«Реал» нацелен на подписание центрового Гильермо Эрнангомеса (29 лет, 211 см).

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, стороны уже провели переговоры, но сделка пока не заключена.

Эрнангомес предпочитает остаться в НБА, но если вернется в , то « » будет готов подписать его.

MVP «Финала четырех», лидер мадридцев получил от «Портленда» предложение о подписании долгосрочного контракта.

«Пеликанс» 30 июня отказались от опции в контракте центрового за 2,6 миллиона долларов.

Эрнангомес провел три сезона в «Новом Орлеане». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА