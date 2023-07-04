«Реал» уже провел переговоры с Уилли Эрнангомесом
«Реал» нацелен на подписание центрового Гильермо Эрнангомеса (29 лет, 211 см).
Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, стороны уже провели переговоры, но сделка пока не заключена.
Эрнангомес предпочитает остаться в НБА, но если вернется в Евролигу, то «Реал» будет готов подписать его.
MVP «Финала четырех», лидер мадридцев Эди Тавареш получил от «Портленда» предложение о подписании долгосрочного контракта.
«Пеликанс» 30 июня отказались от опции в контракте центрового Гильермо Эрнангомеса за 2,6 миллиона долларов.
Эрнангомес провел три сезона в «Новом Орлеане». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.
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