Гильермо Эрнангомес может вернуться в Европу. MVP Евробаскета-2022 интересен «Панатинаикосу», «Фенербахче» и «Реалу»

«Пеликанс» отказались от опции в контракте центрового (29 лет, 211 см) за 2,6 миллиона долларов

Как сообщает Eurohoops, Эрнангомес этим летом может вернуться в Европу.

Самый ценный игрок Евробаскета-2022 интересен « », « » и « », в составе которого он начинал карьеру.

Нового тренера «Пао» Эргина Атамана называют «персональным поклонником» испанского баскетболиста.

Эрнангомес провел три сезона в « ». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.

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