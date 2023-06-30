Гильермо Эрнангомес может вернуться в Европу. MVP Евробаскета-2022 интересен «Панатинаикосу», «Фенербахче» и «Реалу»

Теги возможные переходы Новый Орлеан Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Панатинаикос Реал НБА Гильермо Эрнангомес Баскетбол

«Пеликанс» отказались от опции в контракте центрового Гильермо Эрнангомеса (29 лет, 211 см) за 2,6 миллиона долларов

Как сообщает Eurohoops, Эрнангомес этим летом может вернуться в Европу.

Самый ценный игрок Евробаскета-2022 интересен «Панатинаикосу», «Фенербахче» и «Реалу», в составе которого он начинал карьеру.

Нового тренера «Пао» Эргина Атамана называют «персональным поклонником» испанского баскетболиста.

Эрнангомес провел три сезона в «Новом Орлеане». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jedef
Уникальные, конечно, братья. Клубная карьера на световые года хуже, чем у братьев Газолей, вроде как вполне очевидно, что они брёвна-брёвнами. Но в сборной оба тащат. Абсолютно не удивлюсь, если и сейчас оба попадут в символические пятёрки Чемпионата Мира и не найдут при этом себе контракта на следующий год в НБА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий