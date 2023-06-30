Гильермо Эрнангомес может вернуться в Европу. MVP Евробаскета-2022 интересен «Панатинаикосу», «Фенербахче» и «Реалу»
«Пеликанс» отказались от опции в контракте центрового Гильермо Эрнангомеса (29 лет, 211 см) за 2,6 миллиона долларов
Как сообщает Eurohoops, Эрнангомес этим летом может вернуться в Европу.
Самый ценный игрок Евробаскета-2022 интересен «Панатинаикосу», «Фенербахче» и «Реалу», в составе которого он начинал карьеру.
Нового тренера «Пао» Эргина Атамана называют «персональным поклонником» испанского баскетболиста.
Эрнангомес провел три сезона в «Новом Орлеане». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.
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