«Реал» нацелен на Уилли Эрнангомеса, если Эди Тавареш уедет в НБА
«Реал» может подписать Уилли Эрнангомеса на замену Эди Таварешу, если центровой примет решение уехать в НБА, передает Sportando cо ссылкой на израильского журналиста Ариэля Гинсбера.
Вчера появилась информация, что MVP «Финала четырех» Евролиги получил от «Портленда» предложение о подписании долгосрочного контракта.
Главным препятствием на пути Тавареша в НБА является пункт о крупном выкупе, включенный в пятилетний контракт с «Реалом», подписанный в 2019 году.
«Пеликанс» 30 июня отказались от опции в контракте центрового Гильермо Эрнангомеса за 2,6 миллиона долларов.
Эрнангомес провел три сезона в «Новом Орлеане». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.
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