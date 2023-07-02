«Реал» нацелен на Уилли Эрнангомеса, если Эди Тавареш уедет в НБА

« » может подписать Уилли Эрнангомеса на замену , если центровой примет решение уехать в НБА, передает Sportando cо ссылкой на израильского журналиста Ариэля Гинсбера.

Вчера появилась информация, что MVP «Финала четырех» получил от « » предложение о подписании долгосрочного контракта.

Главным препятствием на пути Тавареша в НБА является пункт о крупном выкупе, включенный в пятилетний контракт с «Реалом», подписанный в 2019 году.

«Пеликанс» 30 июня отказались от опции в контракте центрового за 2,6 миллиона долларов.

Эрнангомес провел три сезона в «Новом Орлеане». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.

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