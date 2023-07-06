Инсайдер Рамона Шелберн: «Дэмиан Лиллард был заинтересован в переходе в «Голден Стэйт»

Теги возможные переходы Голден Стэйт Крис Пол Портленд НБА Дэмиан Лиллард Рамона Шелберн Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, звездному разыгрывающему «Портленда» Дэмиану Лилларду был интересен вариант с переходом в «Голден Стэйт», пока «Уорриорз» не выменяли Криса Пола.

«Уорриорз» могли бы подождать Дэмиана. Дэмиан из области залива Сан-Франциско. Я знаю, что он был заинтересован. Когда он запросил обмен, «Уорриорз» были бы в его списке предпочтений», – сказал Шелберн.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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4 комментария

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Михаил Евдокимов
Мне кажется ГСВ бы в любом случае не стали менять Лилларда. Пришлось бы отдать гораздо больше чем за Пола, а смысла в это при живом Карри не думаю, что много. ГСВ могли бы пол царства отдать за условного Дэвиса ( по сути всех и всё кроме Карри), но за Лилларда - ну такое. Чисто мое мнение.
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Samsonov_24_4_11_15
Можно было бы глянуть, как у найтйорка чердак бы съехал 😂
+5
-1
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Максим Макеев
Ответ Михаил Евдокимов
Мне кажется ГСВ бы в любом случае не стали менять Лилларда. Пришлось бы отдать гораздо больше чем за Пола, а смысла в это при живом Карри не думаю, что много. ГСВ могли бы пол царства отдать за условного Дэвиса ( по сути всех и всё кроме Карри), но за Лилларда - ну такое. Чисто мое мнение.
да там чудо актив пул явился бы
«веселые» были бы переговоры
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