Инсайдер Рамона Шелберн: «Дэмиан Лиллард был заинтересован в переходе в «Голден Стэйт»
По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, звездному разыгрывающему «Портленда» Дэмиану Лилларду был интересен вариант с переходом в «Голден Стэйт», пока «Уорриорз» не выменяли Криса Пола.
«Уорриорз» могли бы подождать Дэмиана. Дэмиан из области залива Сан-Франциско. Я знаю, что он был заинтересован. Когда он запросил обмен, «Уорриорз» были бы в его списке предпочтений», – сказал Шелберн.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
«веселые» были бы переговоры