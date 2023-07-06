Инсайдер Рамона Шелберн: «Дэмиан Лиллард был заинтересован в переходе в «Голден Стэйт»

По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, звездному разыгрывающему « » был интересен вариант с переходом в « », пока «Уорриорз» не выменяли .

«Уорриорз» могли бы подождать Дэмиана. Дэмиан из области залива Сан-Франциско. Я знаю, что он был заинтересован. Когда он запросил обмен, «Уорриорз» были бы в его списке предпочтений», – сказал Шелберн.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда