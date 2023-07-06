Инсайдер Марк Джей Спирс: «Джейсон Тейтум уговаривает Дэмиана Лилларда перейти в «Бостон»
По словам инсайдера Марка Джей Спирса, форвард «Бостона» Джейсон Тейтум пытается уговорить разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда рассмотреть возможность перехода в «Селтикс».
«Я слышал, что Джейсон Тейтум тоже стучится в эту дверь и ищет способ уговорить Лилларда перейти в «Бостон», – сказал Спирс.
По информации инсайдера Рамоны Шелберн, «Бостон» выразил заинтересованность в приобретении Лилларда, несмотря на желание разыгрывающего «Портленда» перейти в «Майами».
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
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