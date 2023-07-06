Инсайдер Марк Джей Спирс: «Джейсон Тейтум уговаривает Дэмиана Лилларда перейти в «Бостон»

По словам инсайдера Марка Джей Спирса, форвард « » Джейсон Тейтум пытается уговорить разыгрывающего «Портленда» рассмотреть возможность перехода в «Селтикс».

«Я слышал, что тоже стучится в эту дверь и ищет способ уговорить Лилларда перейти в «Бостон», – сказал Спирс.

По информации инсайдера Рамоны Шелберн, «Бостон» выразил заинтересованность в приобретении Лилларда, несмотря на желание разыгрывающего « » перейти в «Майами».

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда