Инсайдер Марк Джей Спирс: «Джейсон Тейтум уговаривает Дэмиана Лилларда перейти в «Бостон»

Теги возможные переходы Бостон Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джейсон Тейтум Баскетбол

По словам инсайдера Марка Джей Спирса, форвард «Бостона» Джейсон Тейтум пытается уговорить разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда рассмотреть возможность перехода в «Селтикс».

«Я слышал, что Джейсон Тейтум тоже стучится в эту дверь и ищет способ уговорить Лилларда перейти в «Бостон», – сказал Спирс.

По информации инсайдера Рамоны Шелберн, «Бостон» выразил заинтересованность в приобретении Лилларда, несмотря на желание разыгрывающего «Портленда» перейти в «Майами».

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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4 комментария

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SL90
Вместо Брауна?
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Лиллард унижатель!
Ответ Валентин Поляков
Все уже наложили на темперинг в лиге или что?
Правило «тамперинга» запрещает __до открытия рынка свободных агентов___ завлекать или склонять к переговорам игрока, имеющего на руках действующий контракт с другим клубом.
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Ali Kurainov 2.0
Ответ SL90
Вместо Брауна?
я не думаю, что есть другие варианты
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