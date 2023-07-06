Эдриан Воджнаровски: «Следующий шаг «Портленда» – поездка Джо Кронина в Вегас и личные беседы с другими клубами»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, следующим шагом для « » станет поездка генерального менеджера Джо Кронина в Лас-Вегас и личные беседы с руководителями других клубов об обмене .

«Если Джо Кронин, генеральный менеджер «Блэйзерс», приедет в Вегас, сядет с другими генеральными менеджерами лицом к лицу и будет вести беседы, я думаю, это будет продуктивно. Думаю, что это их следующий шаг», — сказал Воджнаровски.

По словам Воджнаровски, «Портленд» не устраивают нынешние предложения «Майами» по Лилларду.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда