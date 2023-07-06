Эдриан Воджнаровски: «Следующий шаг «Портленда» – поездка Джо Кронина в Вегас и личные беседы с другими клубами»

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Эдриан Воджнаровски Джо Кронин Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, следующим шагом для «Портленда» станет поездка генерального менеджера Джо Кронина в Лас-Вегас и личные беседы с руководителями других клубов об обмене Дэмиана Лилларда.

«Если Джо Кронин, генеральный менеджер «Блэйзерс», приедет в Вегас, сядет с другими генеральными менеджерами лицом к лицу и будет вести беседы, я думаю, это будет продуктивно. Думаю, что это их следующий шаг», — сказал Воджнаровски.

По словам Воджнаровски, «Портленд» не устраивают нынешние предложения «Майами» по Лилларду.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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4 комментария

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Nightyork97
Вордж единственный кто реально кидал инсайды перед драфтом по поводу ПТБ. Всякие Рингеры и другие клоунские издания уже упаковали Зайона. По словам Ворджа Кронин не обменяет его в Майами на этот бич пакет. Будет вестись работа все лето, но он продавит обмен выгодным для клуба. Узнаем, действительно это договорняк с Лиллардом или нет.
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Tim Timson
в Техас его)
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Tim Timson
Ответ Nightyork97
Вордж единственный кто реально кидал инсайды перед драфтом по поводу ПТБ. Всякие Рингеры и другие клоунские издания уже упаковали Зайона. По словам Ворджа Кронин не обменяет его в Майами на этот бич пакет. Будет вестись работа все лето, но он продавит обмен выгодным для клуба. Узнаем, действительно это договорняк с Лиллардом или нет.
Кронин молодец).. брать этот суп набор нельзя)
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