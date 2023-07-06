Эдриан Воджнаровски: «Следующий шаг «Портленда» – поездка Джо Кронина в Вегас и личные беседы с другими клубами»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, следующим шагом для «Портленда» станет поездка генерального менеджера Джо Кронина в Лас-Вегас и личные беседы с руководителями других клубов об обмене Дэмиана Лилларда.
«Если Джо Кронин, генеральный менеджер «Блэйзерс», приедет в Вегас, сядет с другими генеральными менеджерами лицом к лицу и будет вести беседы, я думаю, это будет продуктивно. Думаю, что это их следующий шаг», — сказал Воджнаровски.
По словам Воджнаровски, «Портленд» не устраивают нынешние предложения «Майами» по Лилларду.
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