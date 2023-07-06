Эдриан Воджнаровски: «Агент Лилларда предупреждает все клубы, кроме «Майами», что они получат недовольного игрока»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, агент разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин предостерегает все клубы, кроме «Майами», от обмена его клиента.
«Пока генеральный менеджер «Блэйзерс» Джо Кронин исследует ситуацию в лиге, агент Лилларда Аарон Гудвин звонит потенциальным партнерам и предостерегает от обмена своего клиента.
Гудвин говорит всем клубам, кроме «Майами», что, выменяв Лилларда, они получат недовольного игрока. Это проверенный временем маневр агента с целью снизить предложения и расчистить путь к заранее определенному месту назначения», – сказал Воджнаровски.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
пусть сидит 4 года на трибуне тогда или выкупает контракт
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абсолютно базовый принцип для бизнеса
у товарища лилларда( а точнее у его контракта) нет стоп листа из команд куда он не хотел бы переходить( такой институт есть в нхл) нет и опции запрета обмена как у Билла
то есть с ним можно сделать грубо говоря что захочешь невзирая на чувства( маркус смарт передает привет)
Не получится обменять на достойный пакет - оставляйте его в Портленде и засуньте на лавку.
Пусть Скут, Шарп, Литтл, Мюррей и остальные развиваются.