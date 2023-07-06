Эдриан Воджнаровски: «Агент Лилларда предупреждает все клубы, кроме «Майами», что они получат недовольного игрока»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, агент разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин предостерегает все клубы, кроме «Майами», от обмена его клиента.

«Пока генеральный менеджер «Блэйзерс» Джо Кронин исследует ситуацию в лиге, агент Лилларда Аарон Гудвин звонит потенциальным партнерам и предостерегает от обмена своего клиента.

Гудвин говорит всем клубам, кроме «Майами», что, выменяв Лилларда, они получат недовольного игрока. Это проверенный временем маневр агента с целью снизить предложения и расчистить путь к заранее определенному месту назначения», – сказал Воджнаровски.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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15 комментариев

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Максим Макеев
абсолютно свинский подход
пусть сидит 4 года на трибуне тогда или выкупает контракт
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Геннадий Хиккарян
По-моему, не только недовольного, но и немного ах*евшего лол.
+13
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Александр Сметанин
Как по мне, тоже тамперинг, только наоборот... Как то с этим надо бороться
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gigga1
Отдавать его за мешок картошки нельзя. Пусть играет или сидит на лавке не мешая танковать.
+2
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Nightyork97
Вообще у этого Гудвина 4 игрока в обойме на контрактах. Лиллард, Пейтон, Тайбулл и ДеРозан. Трое в ПТБ побывали, а вот ДеРозана он не привез. Вот такие ребята еще рубятся с монополией Клатч Спортс. У всех своя выгода, но если Лиллард устроит демарш - этого агента здесь больше не будет.
+2
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Андрей Петров
лиллард -это показал своё истеное лицо МУДАК, вот почему и портленд с ним не что и не когда и не выиграл и не выиграет ему всё время что то мешало, разве если игрок звезда то почему его команда не попадет даже в плей-оф,он не делал своих однаклубников лучше, он уже не звезда и он был не звездой очень давно
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Максим Макеев
Ответ Дмитрий Чирко
Так а за что? За доведение до потенциального работодателя позиции игрока?
статья 421 гк
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. понуждение к заключению договора не допускается
абсолютно базовый принцип для бизнеса
у товарища лилларда( а точнее у его контракта) нет стоп листа из команд куда он не хотел бы переходить( такой институт есть в нхл) нет и опции запрета обмена как у Билла
то есть с ним можно сделать грубо говоря что захочешь невзирая на чувства( маркус смарт передает привет)
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Kikir
Ответ Ryan T.
Да плевать! Не получится обменять на достойный пакет - оставляйте его в Портленде и засуньте на лавку. Пусть Скут, Шарп, Литтл, Мюррей и остальные развиваются.
Тогда кронина уволят и все. Морозить на лавке главную звезду за 55 млн)) Назло маме отморожу уши в таком бизнесе не работает.
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Агенты в НБА похлеще многих мафиози. По сути это старый добрый шантаж.
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Ryan T.
Да плевать!
Не получится обменять на достойный пакет - оставляйте его в Портленде и засуньте на лавку.
Пусть Скут, Шарп, Литтл, Мюррей и остальные развиваются.
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Tim Timson
а мне нравится видеть недовольного Дэйма)
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Tim Timson
держись Кронин. никакого Майами без пиков и нужной молодежи, а потом засеките на Дэйм тайм и кто раньше дойдет до титула он ил Портленд со Скутом и Шарпом)
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Максим Макеев
Ответ Nightyork97
Вообще у этого Гудвина 4 игрока в обойме на контрактах. Лиллард, Пейтон, Тайбулл и ДеРозан. Трое в ПТБ побывали, а вот ДеРозана он не привез. Вот такие ребята еще рубятся с монополией Клатч Спортс. У всех своя выгода, но если Лиллард устроит демарш - этого агента здесь больше не будет.
да я бы после таких звоночков инициировал лишение лицензии сразу же
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sedric
Ответ Ryan T.
Да плевать! Не получится обменять на достойный пакет - оставляйте его в Портленде и засуньте на лавку. Пусть Скут, Шарп, Литтл, Мюррей и остальные развиваются.
Представляю как будут развиваться молодые игроки, когда с тобой в раздевалке сидит недовольная звезда, которая откровенно играет спустя рукава. Это просто минус атмосфера внутри коллектива.
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