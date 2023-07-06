Эдриан Воджнаровски: «Агент Лилларда предупреждает все клубы, кроме «Майами», что они получат недовольного игрока»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, агент разыгрывающего « » Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин предостерегает все клубы, кроме «Майами», от обмена его клиента.

«Пока генеральный менеджер «Блэйзерс» Джо Кронин исследует ситуацию в лиге, агент Лилларда Аарон Гудвин звонит потенциальным партнерам и предостерегает от обмена своего клиента.

Гудвин говорит всем клубам, кроме «Майами», что, выменяв Лилларда, они получат недовольного игрока. Это проверенный временем маневр агента с целью снизить предложения и расчистить путь к заранее определенному месту назначения», – сказал Воджнаровски.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда