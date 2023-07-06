Брайан Уиндхорст: «Бруклину» интересен вариант с переходом Тайлера Хирро»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился информацией, что « » может стать третьей командой в обмене разыгрывающего , которая возьмет на себя контракт атакующего защитника .

«Сообщалось, что «Нетс» могут быть заинтересованы в Хирро. Я подтверждаю эту информацию. Они разгрузили платежку и избавились от трех контрактов за последние несколько дней.

«Нетс» действительно являются кандидатом на сделку, в которой они получат больше зарплаты, чем отдадут», – сказал инсайдер.

В данный момент « » и « » ищут третью команду для проведения обмена Лилларда.

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