Брайан Уиндхорст: «Бруклину» интересен вариант с переходом Тайлера Хирро»

Теги возможные переходы Майами Бруклин Портленд НБА Дэмиан Лиллард Брайан Уиндхорст Тайлер Хирро Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился информацией, что «Бруклин» может стать третьей командой в обмене разыгрывающего Дэмиана Лилларда, которая возьмет на себя контракт атакующего защитника Тайлера Хирро.

«Сообщалось, что «Нетс» могут быть заинтересованы в Хирро. Я подтверждаю эту информацию. Они разгрузили платежку и избавились от трех контрактов за последние несколько дней.

«Нетс» действительно являются кандидатом на сделку, в которой они получат больше зарплаты, чем отдадут», – сказал инсайдер.

В данный момент «Портленд» и «Майами» ищут третью команду для проведения обмена Лилларда.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

50 главных свободных агентов НБА-2023

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий