Кендрик Перкинс оценил переход Гранта Уильямса в «Даллас»: «Он раскроет свой потенциал рядом с Лукой и Кайри»

Форвард Грант Уильямс (24 года, 198 см) продолжит карьеру в « » в результате трехстороннего обмена по системе сайн-энд-трейд с участием «Сан-Антонио».

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс отдал должное фронт-офису «Мавс».

«Мне очень нравится переход Гранта Уильямса в «Даллас». Он раскроет свой потенциал рядом с и . Продолжаем...», – написал Перкинс на своей странице в соцсети.

Первые четыре года карьеры Уильямс провел в « », который выбрал его на драфте-2019 под 22-м номером. В прошлом году его средние показатели составили 8,1 очка, 4,6 подбора и 1,7 передачи при 40% из-за дуги за 26 минут.

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