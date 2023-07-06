Грант Уильямс станет игроком «Далласа» в результате трехсторонней сделки – 53 млн за 4 сезона

Теги переходы Бостон Даллас НБА Реджи Буллок Грант Уильямс Баскетбол

Форвард Грант Уильямс (24 года, 198 см) продолжит карьеру в «Далласе». Как пишет инсайдер Athletic Шэмс Чарания, игрок перейдет из «Бостона» в «Мэвс» в результате трехстороннего обмена по системе сайн-энд-трейд с участием «Сан-Антонио».

Уильямс подпишет четырехлетний контракт на 53 млн долларов.

«Селтикс» и «Даллас» получают по два пика второго раунда.

«Сан-Антонио» получает Реджи Буллока и право обмена пиками с «Мэвс» в 2030 году.

Первые четыре года карьеры Уильямс провел в «Бостоне», который выбрал его на драфте-2019 под 22-м номером. В прошлом году его средние показатели составили 8,1 очка, 4,6 подбора и 1,7 передачи при 40% из-за дуги за 26 минут.

12 комментариев

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Алексей Ильин
Отличное подписание для Мавс
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Vals
Комментарий для восхваления работы всего офиса и ГМа Харрисона. 🤗
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greatst
Далласу Грант точно не помешает, собственно они этот интерес и не скрывали. В целом интересно будет посмотреть на их обновленный состав и возможно что-то из этого и получится
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La Corsa
Даллас ещё и Тайбулла подписали?
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zastup
💣
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alex27
Плохой трейд для Бостона
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Tolball
САС продолжило тенденцию лиги,отдавать пики второго пачками,надеются что в 30 уже Ирвинг закончит,а Лука свалит,а они с инопланетянином будут в лидерах лиги и тут этот обмен пиками придется кстати.Ну а пока поздравления Далласу.
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evgen98
Странную политику начал Стивенс. Никогда не забуду, как год назад этот пухляж сыграл в 7-м матче серии с Милуоки. А еще Смарта обменяли на травматика Порзи. Грант Уильямс и Смарт - при всех недостатках были настоящими бойцами. Сдается мне что в предстоящем сезоне Селтикс будет недоставать характера. Ну чтож... это только на руку конкурентам.))
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Лиллард унижатель!
Ответ alex27
Плохой трейд для Бостона
Лучше бы бесплатно ушел как ФА?
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alex27
Ответ Лиллард унижатель!
Лучше бы бесплатно ушел как ФА?
А с какого он ФА ?
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Лиллард унижатель!
Ответ alex27
А с какого он ФА ?
Окей РФА. Бостон не стал давать ему продление
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