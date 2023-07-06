Грант Уильямс станет игроком «Далласа» в результате трехсторонней сделки – 53 млн за 4 сезона

Форвард Грант Уильямс (24 года, 198 см) продолжит карьеру в « ». Как пишет инсайдер Athletic Шэмс Чарания, игрок перейдет из « » в «Мэвс» в результате трехстороннего обмена по системе сайн-энд-трейд с участием «Сан-Антонио».

Уильямс подпишет четырехлетний контракт на 53 млн долларов.

«Селтикс» и «Даллас» получают по два пика второго раунда.

«Сан-Антонио» получает и право обмена пиками с «Мэвс» в 2030 году.

Первые четыре года карьеры Уильямс провел в «Бостоне», который выбрал его на драфте-2019 под 22-м номером. В прошлом году его средние показатели составили 8,1 очка, 4,6 подбора и 1,7 передачи при 40% из-за дуги за 26 минут.