Матисс Тайбулл намерен подписать предложение «Далласа»

Теги возможные переходы Даллас Портленд НБА Матисс Тайбулл Грант Уильямс Баскетбол

Ограниченно свободный агент Матисс Тайбулл (26 лет, 196 см) намерен принять предложение «Далласа», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс со ссылкой на источники из лиги.

После того, как защитник подпишет оффершит «Далласа», у «Портленда» будет 24 часа, чтобы повторить предложение.

Тайбулл перешел в «Портленд» из «Филадельфии» в результате обмена перед дедлайном. В 22 матчах за свою новую команду защитник набирал 7,4 очка, 3,5 подбора, 1,4 передачи, 1,7 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за встречу.

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, «Мэверикс» хотят приобрести защищающегося вингера. Еще одна возможная цель клуба – Грант Уильямс, который является ограниченно свободным агентом «Бостона».

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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9 комментариев

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Алексей Водонос
Хоть одна хорошая новость за межсезонье.
+12
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+12
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Vatinho
Ответ Tim Timson
а сумму написать?) или пока неизвестна?
Пока неизвестно. У Далласа доступно полное МLE. Т.е. предложение будет до 12 млн.
+5
0
+5
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Vatinho
Ответ Tim Timson
посмотрим тогда. спасибо. но какие ему 12 млн. он считай из лиги вылетал)
Никто не говорит, что ему предложат 12 млн в год. Эта цифра просто является пределом.
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Tim Timson
а сумму написать?) или пока неизвестна?
0
0
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Marduhai
Жаль терять,Тайбулл совсем не плох. Понятно, что он не для старта, но две позиции закрывает и в защите пашет хорошо.
Вообще такое впечатление, что всё комплектование команды приостановлено из-за темы Дейма. Просто непонятно кого в предстоящем сезоне можно будет оставить за спиной...
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Birdman NBA
Ответ Алексей Водонос
Хоть одна хорошая новость за межсезонье.
Да ладно тебе, хорошо поработали на драфте. Продлили Ирвинга(да 2+опция игрока это не 2+опция команды, но и не 4 года о которых говорили до межсезонья). Бывало и намного хуже
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Александр Сметанин
Ответ Birdman NBA
Да ладно тебе, хорошо поработали на драфте. Продлили Ирвинга(да 2+опция игрока это не 2+опция команды, но и не 4 года о которых говорили до межсезонья). Бывало и намного хуже
Что такое опция команды в наше время? Вон, Лиллард на второй год контракта самостоятельно активировал "опцию игрока"
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