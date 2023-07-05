Матисс Тайбулл намерен подписать предложение «Далласа»

Ограниченно свободный агент (26 лет, 196 см) намерен принять предложение « », сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс со ссылкой на источники из лиги.

После того, как защитник подпишет оффершит «Далласа», у «Портленда» будет 24 часа, чтобы повторить предложение.

Тайбулл перешел в «Портленд» из «Филадельфии» в результате обмена перед дедлайном. В 22 матчах за свою новую команду защитник набирал 7,4 очка, 3,5 подбора, 1,4 передачи, 1,7 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за встречу.

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, «Мэверикс» хотят приобрести защищающегося вингера. Еще одна возможная цель клуба – , который является ограниченно свободным агентом «Бостона».

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда