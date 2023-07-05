Матисс Тайбулл намерен подписать предложение «Далласа»
Ограниченно свободный агент Матисс Тайбулл (26 лет, 196 см) намерен принять предложение «Далласа», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс со ссылкой на источники из лиги.
После того, как защитник подпишет оффершит «Далласа», у «Портленда» будет 24 часа, чтобы повторить предложение.
Тайбулл перешел в «Портленд» из «Филадельфии» в результате обмена перед дедлайном. В 22 матчах за свою новую команду защитник набирал 7,4 очка, 3,5 подбора, 1,4 передачи, 1,7 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за встречу.
По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, «Мэверикс» хотят приобрести защищающегося вингера. Еще одна возможная цель клуба – Грант Уильямс, который является ограниченно свободным агентом «Бостона».
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