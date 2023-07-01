«Хорнетс» собираются сделать предложение Гранту Уильямсу

« » собирается официально предложить контракт ограниченно свободному агенту (24 года, 198 см).

« » имеет право повторить любое предложение, которое получит Грант. Ожидается, что «Селтикс» расстанутся с форвардом.

Интерес к Уильямсу также проявляет « ». «Хорнетс» также ведут переговоры со своим ограниченно свободным агентом .

В прошлом году Уильямс добивался продления контракта на 4 года и 54 миллиона долларов.

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