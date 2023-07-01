«Хорнетс» собираются сделать предложение Гранту Уильямсу
«Шарлотт» собирается официально предложить контракт ограниченно свободному агенту Гранту Уильямсу (24 года, 198 см).
«Бостон» имеет право повторить любое предложение, которое получит Грант. Ожидается, что «Селтикс» расстанутся с форвардом.
Интерес к Уильямсу также проявляет «Даллас». «Хорнетс» также ведут переговоры со своим ограниченно свободным агентом Пи Джей Вашингтоном.
В прошлом году Уильямс добивался продления контракта на 4 года и 54 миллиона долларов.
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