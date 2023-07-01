«Хорнетс» собираются сделать предложение Гранту Уильямсу

Теги возможные переходы Бостон Шарлотт Даллас НБА Пи Джей Вашингтон Грант Уильямс Баскетбол

«Шарлотт» собирается официально предложить контракт ограниченно свободному агенту Гранту Уильямсу (24 года, 198 см).

«Бостон» имеет право повторить любое предложение, которое получит Грант. Ожидается, что «Селтикс» расстанутся с форвардом.

Интерес к Уильямсу также проявляет «Даллас». «Хорнетс» также ведут переговоры со своим ограниченно свободным агентом Пи Джей Вашингтоном.

В прошлом году Уильямс добивался продления контракта на 4 года и 54 миллиона долларов.

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4 комментария

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phivas
Короче Сперс единственная команда, которая ничего не делает на рынке СА
+5
0
+5
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Батя ивана
Ответ phivas
Короче Сперс единственная команда, которая ничего не делает на рынке СА
Вемби в одиночку гайки Поповичу затащит, такой план у деда)
+3
0
+3
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Forza
У Хорнетс нормальная команда так то может получиться, если Миллер заиграет на уровне.
+1
0
+1
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Алексей Никишин
Раз в пару лет кидает деньгами в игроков Бостона(Розир, Хейворд), чуда не происходит и получается просто шляпа. Удачи им с Грантом.
0
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