Дрэймонд Грин: «Кевон Луни – самый профессиональный игрок, с которым я когда-либо работал»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Кевон Луни Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин назвал центрового Кевона Луни самым профессиональным из всех партнеров по команде, которые у него были.

«Думаю, что самый большой комплимент, который я могу сделать Кевону Луни, это то, что он самый профессиональный человек или игрок, с которым я когда-либо работал.

Никогда не опаздывает. Никогда никому не дает поводов для гнева, огорчения или жалоб, никогда ни на что не жалуется. Делает свою работу плюс еще кое-что», – сказал Грин.

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2 комментария

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Артур Артур
Кевон топ за свои деньги
+3
0
+3
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Stephan Carrypenko
Плюс ещё кое-что ))
+2
0
+2
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