Дрэймонд Грин: «Кевон Луни – самый профессиональный игрок, с которым я когда-либо работал»

Форвард « » назвал центрового самым профессиональным из всех партнеров по команде, которые у него были.

«Думаю, что самый большой комплимент, который я могу сделать Кевону Луни, это то, что он самый профессиональный человек или игрок, с которым я когда-либо работал.

Никогда не опаздывает. Никогда никому не дает поводов для гнева, огорчения или жалоб, никогда ни на что не жалуется. Делает свою работу плюс еще кое-что», – сказал Грин.