Журналист The Ringer: «У ветеранов «Уорриорз» были проблемы с Джорданом Пулом»

По словам журналиста The Ringer Логана Мердока, у ветеранов «Голден Стэйт» возникли проблемы с Джорданом Пулом. Решение об обмене защитника было принято быстро после того, как «ситуация зашла слишком далеко».

«Решение клуба не отстранять после того, как тот ударил , подорвало доверие между Пулом и организацией.

Долгое время он был просто изолирован от команды. У него были союзники, это Эндрю Уиггинс и Кевон Луни. Но у всех авторитетных парней в команде были какие-то проблемы с Джорданом Пулом.

пытался объединить команду. Он как будто говорил: «Чувак, я на твоей стороне, Джордан. Мог бы ты просто сделать все правильно, чтобы мы победили?» Стеф очень хотел, чтобы у Джордана все получилось, но в какой-то момент ситуация зашла слишком далеко», – рассказал Мердок в подкасте Билла Симмонса.

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