Журналист The Ringer: «У ветеранов «Уорриорз» были проблемы с Джорданом Пулом»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

По словам журналиста The Ringer Логана Мердока, у ветеранов «Голден Стэйт» возникли проблемы с Джорданом Пулом. Решение об обмене защитника было принято быстро после того, как «ситуация зашла слишком далеко».

«Решение клуба не отстранять Дрэймонда Грина после того, как тот ударил Джордана Пула, подорвало доверие между Пулом и организацией.

Долгое время он был просто изолирован от команды. У него были союзники, это Эндрю Уиггинс и Кевон Луни. Но у всех авторитетных парней в команде были какие-то проблемы с Джорданом Пулом.

Стефен Карри пытался объединить команду. Он как будто говорил: «Чувак, я на твоей стороне, Джордан. Мог бы ты просто сделать все правильно, чтобы мы победили?» Стеф очень хотел, чтобы у Джордана все получилось, но в какой-то момент ситуация зашла слишком далеко», – рассказал Мердок в подкасте Билла Симмонса.

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14 комментариев

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Южанин78
Сюда по описанному получается, что проблемы у него были только с Грином и Томпсоном, если Стеф пытался помочь ему, а Уиггинс и Луни нормально общались с ним.
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scorp19
Ответ melmi
Он не стал крайним . Есть причины которые к этому привели . И они объективные . Даже после скандала с Грином франшиза была на его стороне . Ему давали шанс доказать свою ценность . Но игрок , получив баснословный контракт , перестал прогрессировать , а находясь на площадке был всадником без головы . Бездумные трешки-сквозняки, потери , слабая игра в защите . Как итог проваленные плов. По моему логичный шаг к его обмену . Хорошо бы перезапустил себя в Вашингтоне и взялся за голову ( но не верю)
Свою ценность он давно доказал, собственно за это получил хороший контракт, а не просто из ниоткуда ему с неба упали. А вот желание и дальше вкалывать и уверенность в себе у паренька пропала, после того как типа "самый крутой" в коллективе в морду прописал потому что ему так захотелось и никто не заступился за него. Да и по факту организация просто сделала всё чтобы замять конфликт, никакого реального наказания Грин не получил.
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Cash_flow
Хватит ворошить прошлое уже. Джей Пи внёс весомый вклад в титул год назад и за это ему всегда респект и любовь. В столице он будет разрывать, уверен.

Но этот союз не имел будущего после того случая, так что думаю, что все довольны. Уорриорз получили самого Криса Пола за него! Ну а Пул получил бэг оф мани в комплекте с ударом по роже от мазафакера Грина и теперь у него есть команда, в которой он может продолжить дело Джона Уолла и Брэдли Била
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Andraey
Ответ Южанин78
Сюда по описанному получается, что проблемы у него были только с Грином и Томпсоном, если Стеф пытался помочь ему, а Уиггинс и Луни нормально общались с ним.
Как ты себе представляешь конфликт Стефа с кем то?
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6LACK
Я понимаю, когда говорят, что костяк ГСВ из Карри, Томпсона и Грина - самое важное, что есть у организации. Но о каких попытках единения можно говорить, когда после удара Дрэймонда Стеф просто в сторонке ходит? Да, Пул не влился в игровую модель воинов, но неужели не стыдно делать из него крайнего? И так в Вашингтон обменяли)
+8
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pele_kan
Ответ Samostoyatelno
Правильно, там не лещ был, а сом. Теперь сом не рыба, а способ наказания.
не лещ, а так, подлещик
+2
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Samostoyatelno
Правильно, там не лещ был, а сом. Теперь сом не рыба, а способ наказания.
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Ali Kurainov 2.0
В статье говорится, что Клэю не нравилось, что Пул не пасует и слишком много бросает. Не знаю верить ли журналюге, потому что это попахивает комедией
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Rodbert
как вообще у ветеранов могут возникнуть проблемы с каким то пацаном? это у него должны быть проблемы, чтоб не расслаблялся и не зазнавался. амбициозных чуваков нужно уметь встраивать в систему, иначе династию будет некому продолжать. хотя наверное это слишком высокая планка. даже Попович без Данкана не вывозит, это наверное отдельный суперскилл, которого ни у кого нет.
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greatst
Ответ 6LACK
Я понимаю, когда говорят, что костяк ГСВ из Карри, Томпсона и Грина - самое важное, что есть у организации. Но о каких попытках единения можно говорить, когда после удара Дрэймонда Стеф просто в сторонке ходит? Да, Пул не влился в игровую модель воинов, но неужели не стыдно делать из него крайнего? И так в Вашингтон обменяли)
еще не хватало стефу всякими конфликтами заниматься) он и так почти единственный кто держит франшизу на плаву)
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