Журналист The Ringer: «У ветеранов «Уорриорз» были проблемы с Джорданом Пулом»
По словам журналиста The Ringer Логана Мердока, у ветеранов «Голден Стэйт» возникли проблемы с Джорданом Пулом. Решение об обмене защитника было принято быстро после того, как «ситуация зашла слишком далеко».
«Решение клуба не отстранять Дрэймонда Грина после того, как тот ударил Джордана Пула, подорвало доверие между Пулом и организацией.
Долгое время он был просто изолирован от команды. У него были союзники, это Эндрю Уиггинс и Кевон Луни. Но у всех авторитетных парней в команде были какие-то проблемы с Джорданом Пулом.
Стефен Карри пытался объединить команду. Он как будто говорил: «Чувак, я на твоей стороне, Джордан. Мог бы ты просто сделать все правильно, чтобы мы победили?» Стеф очень хотел, чтобы у Джордана все получилось, но в какой-то момент ситуация зашла слишком далеко», – рассказал Мердок в подкасте Билла Симмонса.
Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций
Но этот союз не имел будущего после того случая, так что думаю, что все довольны. Уорриорз получили самого Криса Пола за него! Ну а Пул получил бэг оф мани в комплекте с ударом по роже от мазафакера Грина и теперь у него есть команда, в которой он может продолжить дело Джона Уолла и Брэдли Била