Форвард « » рассказал о том, как собирается защищаться против первого номера драфта из «Сан-Антонио».

«На него надо оказывать давление. Нельзя позволить ему чувствовать себя комфортно. Если вы позволите ему устроиться поудобнее, то все будет плохо, потому что заблокировать его нереально. Он может даже не заметить вашего сопротивления, сколько там у него рост, 222 сантиметра?

С таким парнем нужно начинать делать свою работу как можно раньше. Я буду сопровождать его, я буду рядом. Как только соперник берет подбор, я буду рядом и не дам ему свободно себя чувствовать», – заявил Грин.

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