Дрэймонд Грин о защите против Вембаньямы: «На него надо оказывать давление»

Теги Голден Стэйт Сан-Антонио НБА Дрэймонд Грин Виктор Вембаньяма Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал о том, как собирается защищаться против первого номера драфта Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио».

«На него надо оказывать давление. Нельзя позволить ему чувствовать себя комфортно. Если вы позволите ему устроиться поудобнее, то все будет плохо, потому что заблокировать его нереально. Он может даже не заметить вашего сопротивления, сколько там у него рост, 222 сантиметра?

С таким парнем нужно начинать делать свою работу как можно раньше. Я буду сопровождать его, я буду рядом. Как только соперник берет подбор, я буду рядом и не дам ему свободно себя чувствовать», – заявил Грин.

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7 комментариев

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фанат баскетбола
Ответ serginn
Знаем мы твое давление.
бить по яйцам и тыкать в глаза
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serginn
Знаем мы твое давление.
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Максим Макеев
«я буду рядом»
так мило🥰
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icey_punk
Спросите как это делать у паренька из Мемфиса, Кеннета Лофтона. У него уже есть опыт)
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Ali Kurainov 2.0
Где вот это все было в серии против ЛАЛ? Когда Грин раздвинул свои булочки ради своего любимого "короля"
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Никола Тесла
Будет рассказывать по физику и атмосферное давление. Чтобы заблочить или отнять подбор стремянка нужна. В целом Грин прав, будет тяжело.
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Максим Макеев
Ответ Ali Kurainov 2.0
Где вот это все было в серии против ЛАЛ? Когда Грин раздвинул свои булочки ради своего любимого "короля"
ну короля он любит какой то странную лубовию
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