Дрэймонд Грин о Вембаньяме: «Как оборонительный игрок он даже в НБА будет на элитном уровне»

Форвард « » стал гостем подкаста (« ») Podcast P with Paul George.

Грин поделился своим видением, как раскроется талант первого номера драфта Виктора Вембаньямы.

«Помимо всего прочего, может выполнять задачи настоящего центрового. Большинство людей об этом не говорит, но это то, что его отличает.

Попадая в НБА, из-за своего роста он не сможет возиться с мячом столько, сколько хочет. Трехочковая линия дальше – он уже не будет так попадать, но как оборонительный игрок даже в НБА будет на элитном уровне.

Итак, уже есть один навык, делающий тебя одним из лучших в Лиге, и, как мы все знаем, командам нужны такие игроки. В НБА некоторые парни получают огромные деньги, просто играя в обороне», – сказал Грин.

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