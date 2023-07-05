Бывший игрок НБА, эксперт объяснил, почему болельщикам « » не стоит расстраиваться из-за запроса на обмен.

«В НБА существуют временные рамки… они могут получить взамен игрока и пять пиков в первом раунде! Чего они хотят, торчать на 10-м месте в конференции с Лиллардом в составе?

Иногда наступают моменты, когда звездный игрок должен двигаться дальше, а команда может получить для него кучу активов, и это намного лучше для команды. Была эпоха Лилларда, теперь будет эпоха », – заявил Скалабрини.

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