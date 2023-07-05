Брайан Скалабрини: «Неужели болельщики «Блэйзерс» хотят торчать на 10-м месте с Лиллардом в составе?»

Теги Брайан Скалабрини Портленд НБА Дэмиан Лиллард Скут Хендерсон Баскетбол

Бывший игрок НБА, эксперт Брайан Скалабрини объяснил, почему болельщикам «Портленда» не стоит расстраиваться из-за запроса Дэмиана Лилларда на обмен.

«В НБА существуют временные рамки… они могут получить взамен игрока и пять пиков в первом раунде! Чего они хотят, торчать на 10-м месте в конференции с Лиллардом в составе?

Иногда наступают моменты, когда звездный игрок должен двигаться дальше, а команда может получить для него кучу активов, и это намного лучше для команды. Была эпоха Лилларда, теперь будет эпоха Скута Хендерсона», – заявил Скалабрини.

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8 комментариев

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Mr.BadGuy
Ответ fhneh
Да там судя по всему даже 2 пика первого раунда не дают(
Потому что он так лоялен организации, что максимально сбивает свою цену при обмене.
+7
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+7
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fhneh
Да там судя по всему даже 2 пика первого раунда не дают(
+3
0
+3
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Tydeus
Ответ |NPLM|
Ну откровенно говоря, он явно озвучил условия дальнейшего сотрудничества с командой - обмен пика перед драфтом. И организация, в которой Лиллард провёл 10 лет вполне могла к нему прислушаться. Фронт-офис на его желания забил. Делая вид, что они очень старались, но не смогли (хотя как раз за Скута и какого-нибудь ролевика можно было бы относительно легко получить хороший актив). Команда решила идти в перестройку, развивать молодых, но с Лиллардом в составе. Хороший выбор. Теперь Лиллард справедливо выкручивает им сиськи...
На что пик обменять? На пакет картошки и чёрт знает кого?
Руководство обсуждало Бриджеса, афропарочку из Паскаля и ОуДжи из Торонто, искали варианты.
+1
0
+1
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|NPLM|
Ответ Mr.BadGuy
Потому что он так лоялен организации, что максимально сбивает свою цену при обмене.
Ну откровенно говоря, он явно озвучил условия дальнейшего сотрудничества с командой - обмен пика перед драфтом. И организация, в которой Лиллард провёл 10 лет вполне могла к нему прислушаться. Фронт-офис на его желания забил. Делая вид, что они очень старались, но не смогли (хотя как раз за Скута и какого-нибудь ролевика можно было бы относительно легко получить хороший актив). Команда решила идти в перестройку, развивать молодых, но с Лиллардом в составе. Хороший выбор.
Теперь Лиллард справедливо выкручивает им сиськи...
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0
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Mr.BadGuy
Ответ |NPLM|
Ну откровенно говоря, он явно озвучил условия дальнейшего сотрудничества с командой - обмен пика перед драфтом. И организация, в которой Лиллард провёл 10 лет вполне могла к нему прислушаться. Фронт-офис на его желания забил. Делая вид, что они очень старались, но не смогли (хотя как раз за Скута и какого-нибудь ролевика можно было бы относительно легко получить хороший актив). Команда решила идти в перестройку, развивать молодых, но с Лиллардом в составе. Хороший выбор. Теперь Лиллард справедливо выкручивает им сиськи...
Обмен пика на что ? Чтобы Портленд стал хотя бы видимостью контендера им нужна полноценная звезда, никто звезду за 3 пик не поменяет. В лучшем случае они бы выменяли еще одного Гранта.
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