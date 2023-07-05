Брайан Скалабрини: «Неужели болельщики «Блэйзерс» хотят торчать на 10-м месте с Лиллардом в составе?»
Бывший игрок НБА, эксперт Брайан Скалабрини объяснил, почему болельщикам «Портленда» не стоит расстраиваться из-за запроса Дэмиана Лилларда на обмен.
«В НБА существуют временные рамки… они могут получить взамен игрока и пять пиков в первом раунде! Чего они хотят, торчать на 10-м месте в конференции с Лиллардом в составе?
Иногда наступают моменты, когда звездный игрок должен двигаться дальше, а команда может получить для него кучу активов, и это намного лучше для команды. Была эпоха Лилларда, теперь будет эпоха Скута Хендерсона», – заявил Скалабрини.
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Теперь Лиллард справедливо выкручивает им сиськи...