«Майами» решил повременить с перестановками в составе до разрешения ситуации со звездным разыгрывающим «Портленда» Дэмианом Лиллардом.

Лиллард попросил «Блэйзерс» обменять его. Он хочет, чтобы его отправили в «Хит», но клуб из Орегона не торопится и собирается изучить все варианты.

«Хит» с учетом перегруженной платежки могут позволить себе давать игрокам только минимальные контракты.

«Майами» пока перестал делать предложения свободным агентам, ожидая, удастся ли осуществить сделку с «Портлендом».

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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