«Майами» решил повременить с перестановками в составе до разрешения ситуации с Лиллардом

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Майами» решил повременить с перестановками в составе до разрешения ситуации со звездным разыгрывающим «Портленда» Дэмианом Лиллардом.

Лиллард попросил «Блэйзерс» обменять его. Он хочет, чтобы его отправили в «Хит», но клуб из Орегона не торопится и собирается изучить все варианты.

«Хит» с учетом перегруженной платежки могут позволить себе давать игрокам только минимальные контракты.

«Майами» пока перестал делать предложения свободным агентам, ожидая, удастся ли осуществить сделку с «Портлендом».

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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3 комментария

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Михаил Галкин
Без привлечения третьих сторон - для Майами без шансов.
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0
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Zizu 5
Ответ Mr.BadGuy
Я думаю и с третьей стороной шансов мало. Хирро особо никому не нужен, за него врядли ктото даст хотя бы пик первого раунда.
дадут 1 пик 1 раунда, тут вопрос что одним хирро не откупиться, просят мартина, они отказывают, пихая робинсона
+2
0
+2
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Mr.BadGuy
Ответ Михаил Галкин
Без привлечения третьих сторон - для Майами без шансов.
Я думаю и с третьей стороной шансов мало. Хирро особо никому не нужен, за него врядли ктото даст хотя бы пик первого раунда.
+1
-1
0
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