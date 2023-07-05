«Портленд» не впечатлен предложениями «Майами» по Дэмиану Лилларду
«Портленд» не впечатлен предложениями по звездному разыгрывающему Дэмиану Лилларду, которые получил от «Майами».
Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Как мне рассказали, «Портленд» не впечатлен тем, что предлагает «Майами».
Дэмиан Лиллард предпочитает переход в «Хит», но «Блэйзерс» хотят извлечь максимальную пользу», – заявил Воджнаровски.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
уместнее спросить - на что рассчитывал Лиллард просясь в Майами
1. Лиллард подписал огромный и долгий контракт, он не понимал что это затруднит и обмен и возможности усиления Портланда ?
2. Якобы падающий за команду Лиллард жутко разобиделся, что Портланд не использовал третий пик для усиления... Во-первых, кого бы они за него получили бы ? Те же Майами за него не дали бы ни Херро, ни Робинсона, могли бы Лаури разве что предложить. Во-вторых, а у Портланда есть в платежке бабло под 15-30 лямов будущего усиления ?
3. Лилларду скорее всего дали бабло чтобы он не бухтел и предупредили о перестройке. Но негр считал себя умным хитрым и захотел и деньги и титул... А в итоге все просто увидели, что он тупой и жадный.
Лиллард это же не просто топовый игрок, с нереальными статистическими достижениями, но ещё и огромный долгосрочный контракт, 33 года возраста и увеличившееся количество травм в последних сезонах. Т.е. я совсем не уверен, что команды (не только Майами) готовы отдавать свои лучшие молодые активы за игрока, который не факт, что будет на топ уровне весь оставшийся срок контракта, а то и вообще будет из больницы не вылезать...
Плюс желание Лилларда перейти только в Майами реально может отпугнуть другие команды и они 10 раз подумают, прежде чем расставаться ради него с ценными игроками.
При этом Портленд в патовой ситуации. Не обменять Лилларда они не могут (зачем им немотивированный игрок и серьезные репутационные потери, вплоть до проблем с профсоюзом игроков), а обменять на что-то молодое, готовое и стОящее будет очень трудно ввиду описанных выше факторов.
Поэтому я бы ожидал, что Лиллард в итоге окажется в Майами. И я бы не ожидал, что Майами расстанется с кем-то серьезным помимо Хиро, Лаури и Робинсона.
А Хит будут тянуть до конца, пока Портленд не согласится на Хирро, Робинсона и пару пиков.
он запросил обмен летом, а махнул его Мори только в феврале, и то, потому что вдруг Харден нарисовался
и ещё раз, это Майами желает что бы Лиллард оказался у них, а не Портленд хочет что бы Лиллард попал именно в Майами
так ко должен проявлять инициативу в первую очередь?
Да, такие щас в лиге правила, что приходиться плясать под дудку звёзд. И требование обмена от них при действующем контракте что-то да значит.
Они, конечно, могут и должны извлекать выгоду из такого обмена. Но это не только теперь проблемы самого Лилларда.
по-любому, не команды являются инициаторами обмена, но коли так случилось, логично хотят извлечь по максимуму для себя