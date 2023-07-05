«Портленд» не впечатлен предложениями «Майами» по Дэмиану Лилларду

«Портленд» не впечатлен предложениями по звездному разыгрывающему Дэмиану Лилларду, которые получил от « ».

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Как мне рассказали, «Портленд» не впечатлен тем, что предлагает «Майами».

предпочитает переход в «Хит», но «Блэйзерс» хотят извлечь максимальную пользу», – заявил Воджнаровски.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Самые крохотные игроки за всю историю НБА