«Портленд» не впечатлен предложениями «Майами» по Дэмиану Лилларду

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

«Портленд» не впечатлен предложениями по звездному разыгрывающему Дэмиану Лилларду, которые получил от «Майами».

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Как мне рассказали, «Портленд» не впечатлен тем, что предлагает «Майами».

Дэмиан Лиллард предпочитает переход в «Хит», но «Блэйзерс» хотят извлечь максимальную пользу», – заявил Воджнаровски.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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28 комментариев

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pele_kan
Ответ Beetl
И что? Часики тикают не для Майами, а для Портленда. Сомневаюсь, что другие команды будут отдавать полцарства за игрока, который не хочет за них играть. А Хит будут тянуть до конца, пока Портленд не согласится на Хирро, Робинсона и пару пиков.
часики тикают в первую очередь для самого Дэйма
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udod
Ответ Freddy Durst
а на что они рассчитывали ))))
явно на что-то большее, чем предлагают, и не Портленд инициатор обмена
уместнее спросить - на что рассчитывал Лиллард просясь в Майами
+12
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Exterior
Абсолютно уверен что двум сторонам без участия 3 команды, обмен провернуть не удастся. То что может предложить Майами, нахрен не сдались перестраивающемуся Портленду!
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d3fstqd
Ответ udod
явно на что-то большее, чем предлагают, и не Портленд инициатор обмена уместнее спросить - на что рассчитывал Лиллард просясь в Майами
Дэйм месяца два говорил, что хочет обмена пика на вторую звезду, чтобы на что-то претендовать. Портлэнд забил на это и драфтил, поэтому не очень ясно, чего они хотели.
+4
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Дмитрий Белов
Лиллард типа хочет бороться за чемпионство, а тупые манагеры хотят сливать сезон...
1. Лиллард подписал огромный и долгий контракт, он не понимал что это затруднит и обмен и возможности усиления Портланда ?
2. Якобы падающий за команду Лиллард жутко разобиделся, что Портланд не использовал третий пик для усиления... Во-первых, кого бы они за него получили бы ? Те же Майами за него не дали бы ни Херро, ни Робинсона, могли бы Лаури разве что предложить. Во-вторых, а у Портланда есть в платежке бабло под 15-30 лямов будущего усиления ?
3. Лилларду скорее всего дали бабло чтобы он не бухтел и предупредили о перестройке. Но негр считал себя умным хитрым и захотел и деньги и титул... А в итоге все просто увидели, что он тупой и жадный.
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Answer1
Ответ Jerry Rodrogha
Дэйм на контракте. Может на лавке посидеть. Может на зарплату штрафануться.
Да не, Лиллард не создает впечатления игрока который будет бойкотировать матчи. Если будут выпускать, будет играть. Только это не нужно самому Портленду, он заберет минуты Скута, замедлит развитие всего молодняка, не даст уйти в перестройку, при этом большие сомнения, что даже таким составом получится пошуметь в ПО. Но и просто мариновать игрока на банке, получающего 45 лямов, слишком большая роскошь. Вот и получается, что нахождение Лилларда в команде не выгодно, обеим сторонам.
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Алексааандр
Ответ |NPLM|
Месяц будем читать такие новости, а потом "Лиллард перешёл в Майами. Лаури, Робинсон и пик 2-го раунда 2032 года в Портленд"...
тогда это будет самый провальный обмен, особенно на фоне прошлогоднего обмена Гобера
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W.W
Ответ |NPLM|
Месяц будем читать такие новости, а потом "Лиллард перешёл в Майами. Лаури, Робинсон и пик 2-го раунда 2032 года в Портленд"...
Месяц будем читать такие новости, а потом "Менеджменту ПТБ надоели эти любезности - Лиллард переходи в Орландо (условно)"
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|NPLM|
Ответ Алексааандр
тогда это будет самый провальный обмен, особенно на фоне прошлогоднего обмена Гобера
Ну я конечно шучу, но в каждой шутке, как говорится, ...
Лиллард это же не просто топовый игрок, с нереальными статистическими достижениями, но ещё и огромный долгосрочный контракт, 33 года возраста и увеличившееся количество травм в последних сезонах. Т.е. я совсем не уверен, что команды (не только Майами) готовы отдавать свои лучшие молодые активы за игрока, который не факт, что будет на топ уровне весь оставшийся срок контракта, а то и вообще будет из больницы не вылезать...
Плюс желание Лилларда перейти только в Майами реально может отпугнуть другие команды и они 10 раз подумают, прежде чем расставаться ради него с ценными игроками.
При этом Портленд в патовой ситуации. Не обменять Лилларда они не могут (зачем им немотивированный игрок и серьезные репутационные потери, вплоть до проблем с профсоюзом игроков), а обменять на что-то молодое, готовое и стОящее будет очень трудно ввиду описанных выше факторов.
Поэтому я бы ожидал, что Лиллард в итоге окажется в Майами. И я бы не ожидал, что Майами расстанется с кем-то серьезным помимо Хиро, Лаури и Робинсона.
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2face
Ответ |NPLM|
Ну я конечно шучу, но в каждой шутке, как говорится, ... Лиллард это же не просто топовый игрок, с нереальными статистическими достижениями, но ещё и огромный долгосрочный контракт, 33 года возраста и увеличившееся количество травм в последних сезонах. Т.е. я совсем не уверен, что команды (не только Майами) готовы отдавать свои лучшие молодые активы за игрока, который не факт, что будет на топ уровне весь оставшийся срок контракта, а то и вообще будет из больницы не вылезать... Плюс желание Лилларда перейти только в Майами реально может отпугнуть другие команды и они 10 раз подумают, прежде чем расставаться ради него с ценными игроками. При этом Портленд в патовой ситуации. Не обменять Лилларда они не могут (зачем им немотивированный игрок и серьезные репутационные потери, вплоть до проблем с профсоюзом игроков), а обменять на что-то молодое, готовое и стОящее будет очень трудно ввиду описанных выше факторов. Поэтому я бы ожидал, что Лиллард в итоге окажется в Майами. И я бы не ожидал, что Майами расстанется с кем-то серьезным помимо Хиро, Лаури и Робинсона.
Ну Лиллард не хрусталь. С трудовой этикой и дисциплиной у него все в порядке. Майами он подходит, как влитой. Сейчас Кронин выбивает у жадного мафиози пакет по жирнее. И могут тянуть сколько угодно. Это Майами надо спешить пока всех свободных агентов не растащили
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джинн
Тут ситуация как с Ленардом получается, только вопрос повезёт ли Портленду, чтобы нашлась такая же команда которая по сути захочет обменять что-то серьёзное на год контракта с Лилардом.
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Beetl
И что? Часики тикают не для Майами, а для Портленда. Сомневаюсь, что другие команды будут отдавать полцарства за игрока, который не хочет за них играть.
А Хит будут тянуть до конца, пока Портленд не согласится на Хирро, Робинсона и пару пиков.
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Алексей Иванов
Ответ Beetl
И что? Часики тикают не для Майами, а для Портленда. Сомневаюсь, что другие команды будут отдавать полцарства за игрока, который не хочет за них играть. А Хит будут тянуть до конца, пока Портленд не согласится на Хирро, Робинсона и пару пиков.
Часики тикают для Батлера и Ко
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гилберт
Ответ Дмитрий Белов
Лиллард типа хочет бороться за чемпионство, а тупые манагеры хотят сливать сезон... 1. Лиллард подписал огромный и долгий контракт, он не понимал что это затруднит и обмен и возможности усиления Портланда ? 2. Якобы падающий за команду Лиллард жутко разобиделся, что Портланд не использовал третий пик для усиления... Во-первых, кого бы они за него получили бы ? Те же Майами за него не дали бы ни Херро, ни Робинсона, могли бы Лаури разве что предложить. Во-вторых, а у Портланда есть в платежке бабло под 15-30 лямов будущего усиления ? 3. Лилларду скорее всего дали бабло чтобы он не бухтел и предупредили о перестройке. Но негр считал себя умным хитрым и захотел и деньги и титул... А в итоге все просто увидели, что он тупой и жадный.
НБА построена так, что игрокам не нужно ничего понимать. Поставил подпись и сотни миллионов у тебя в кармане. Надоело играть в Портленде, ставишь ультиматум, управы то на игроков нет, они там рулят. Вот и весь сказ.
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Answer1
Наиболее реальный вариант, я вижу так, Майами в любом случае, придется взять на себя контракт Симмонса, по-другому Бруклину это все не интересно. Майами отдает за Симмонса - Хирро + Оладипо (трейд с Оклой еще вроде не оформлен?). Портленду, Майами отдают Лаури + ДиРоба + пик 1 раунда. Из Портленда в Хит едет соответсвенно Дэйм. Бруклин отдает Портленду 2 пика 1 раунда. Итого получается: Майами - Лиллард, Симмонс. Бруклин - Хирро, который все еще молод да и вполне способен набирать по 20 очков за матч, истекающий Оладипо. Портленд - истекающий Лаури, которого выкупят, сэкономив пару миллионов, ДиРоб у которого всего гарантированны только 2 года из 3х, при этом его 18 млн в год вряд ли станут сильной обузой. Пик 1 раунда Майами и 2 пика 1 раунда от Бруклина.В результате трейда Блейзерс сэкономят на следующий год почти 30 млн и при этом получают еще 3 пика первого раунда.
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udod
Ответ Made-in-Russia
Да это репутация организации. Почему Бруклин на все уступки Ирвинга, Хардена и Дюранта шёл. Потому, что если они бы не пошли (Заставили отрабатывать контракт, сгноили на банке и т.п.) к ним бы из звёзд больше никто не пошёл с их реноме. Да, такие щас в лиге правила, что приходиться плясать под дудку звёзд. И требование обмена от них при действующем контракте что-то да значит. Они, конечно, могут и должны извлекать выгоду из такого обмена. Но это не только теперь проблемы самого Лилларда.
я уже привёл в пример Филадельфию, они и Симмонса не спешили менять
он запросил обмен летом, а махнул его Мори только в феврале, и то, потому что вдруг Харден нарисовался
и ещё раз, это Майами желает что бы Лиллард оказался у них, а не Портленд хочет что бы Лиллард попал именно в Майами
так ко должен проявлять инициативу в первую очередь?
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Made-in-Russia
Ответ udod
а почему часики тикают для Портленда? это же не они хотят обменять Лилларда, а он хочет уйти, вон, пишут, Фила, в такой же ситуации, не торопится с обменом Хардена, и вроде, воообще не против, если он останется) по-любому, не команды являются инициаторами обмена, но коли так случилось, логично хотят извлечь по максимуму для себя
Да это репутация организации. Почему Бруклин на все уступки Ирвинга, Хардена и Дюранта шёл. Потому, что если они бы не пошли (Заставили отрабатывать контракт, сгноили на банке и т.п.) к ним бы из звёзд больше никто не пошёл с их реноме.
Да, такие щас в лиге правила, что приходиться плясать под дудку звёзд. И требование обмена от них при действующем контракте что-то да значит.
Они, конечно, могут и должны извлекать выгоду из такого обмена. Но это не только теперь проблемы самого Лилларда.
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гилберт
Ответ pele_kan
часики тикают в первую очередь для самого Дэйма
Часики тикают, а денежки капают. Лиллард в шоколаде.
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mqh9pzrxgf
Ответ Beetl
И что? Часики тикают не для Майами, а для Портленда. Сомневаюсь, что другие команды будут отдавать полцарства за игрока, который не хочет за них играть. А Хит будут тянуть до конца, пока Портленд не согласится на Хирро, Робинсона и пару пиков.
У него длинный контракт, так что не тикают они для птб точно) а условно клипперс могут залететь в этот обмен) или никс
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udod
Ответ Beetl
И что? Часики тикают не для Майами, а для Портленда. Сомневаюсь, что другие команды будут отдавать полцарства за игрока, который не хочет за них играть. А Хит будут тянуть до конца, пока Портленд не согласится на Хирро, Робинсона и пару пиков.
а почему часики тикают для Портленда? это же не они хотят обменять Лилларда, а он хочет уйти, вон, пишут, Фила, в такой же ситуации, не торопится с обменом Хардена, и вроде, воообще не против, если он останется)
по-любому, не команды являются инициаторами обмена, но коли так случилось, логично хотят извлечь по максимуму для себя
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Костя Кот
в итоге никуда не уйдет
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Jerry Rodrogha
Ответ varion
В итоге Портланд и без Лилларда останется и без компенсации и останется без звёзд, лет на 20-25… Так ещё и получит за него мешок картошки. )
Дэйм на контракте. Может на лавке посидеть. Может на зарплату штрафануться.
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Kirill Proskurin
Короче, это мы уже проходили лет 5 назад с AD. У Дейма не Рич Пол в агентах часом? :)
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Kirill Proskurin
Ответ Алексааандр
тогда это будет самый провальный обмен, особенно на фоне прошлогоднего обмена Гобера
Не помню, чтобы Руди форсил обмен в Миньку
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