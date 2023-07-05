Эдриан Воджнаровски: «На обмен Лилларда уйдет какое-то время, «Портленд» не будет торопиться»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, на обмен разыгрывающего Дэмиана Лилларда из «Портленда» уйдет определенное время.
«Рынок должен стабилизироваться, на это уйдет время. «Портленд» хочет понять, на что может рассчитывать. Они определенно не спешат обменивать Дэмиана в «Майами» – здесь требуется третья команда под Тайлера Хирро.
Все это займет определенное время», – сказал Воджнаровски.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
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