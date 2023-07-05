Эдриан Воджнаровски: «На обмен Лилларда уйдет какое-то время, «Портленд» не будет торопиться»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, на обмен разыгрывающего из «Портленда» уйдет определенное время.

«Рынок должен стабилизироваться, на это уйдет время. «Портленд» хочет понять, на что может рассчитывать. Они определенно не спешат обменивать Дэмиана в « » – здесь требуется третья команда под .

Все это займет определенное время», – сказал Воджнаровски.

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