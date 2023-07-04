Эдриан Воджнаровски: «Портленд» не заинтересован в Тайлере Хирро»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, для обмена Дэмиана Лилларда из «Портленда» в « » потребуется третья команда, которая возьмет атакующего защитника «Хит» Тайлера Хирро.

« » не заинтересован в приобретении . Их команда уже построена вокруг молодых защитников.

Я думаю, что «Портленд» не будет торопиться. Они сосредоточены на том, чтобы извлечь максимальную пользу от обмена », – сказал Воджнаровски.

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