Эдриан Воджнаровски: «Портленд» не заинтересован в Тайлере Хирро»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Эдриан Воджнаровски Тайлер Хирро Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, для обмена Дэмиана Лилларда из «Портленда» в «Майами» потребуется третья команда, которая возьмет атакующего защитника «Хит» Тайлера Хирро.

«Портленд» не заинтересован в приобретении Тайлера Хирро. Их команда уже построена вокруг молодых защитников.

Я думаю, что «Портленд» не будет торопиться. Они сосредоточены на том, чтобы извлечь максимальную пользу от обмена Дэмиана Лилларда», – сказал Воджнаровски.

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9 комментариев

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MrFrost
По сути то да, у них есть Саймонс, Хендерсон и Шарп, а Хирро им вот совсем не упёрся.
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sedric
Ответ noke
Хирро - лучший шестой. Пока у них Хендерсон и Шарп на детских контрактах - он вполне может быть в ротации и давать необходимые очки со скамейки. Он моложе Саймонса и куда более проверен в плей-офф.
А нафига Портленду в плей-офф? Им либо уходить в полную перестройку, и соответственно Хирро им не нужен. Либо получить за Лилларда звезду, типа Брауна. Да и самому Хирро вряд-ли хочется всю карьеру просидеть шестым.
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Tim Timson
если быть заинтересованым в Хирро то и Дэйма менять незачем)
+4
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+4
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Jerry Rodrogha
Ответ Stranfio
Ну так Бруклин например не?
Значит, Бруклин пока не торопится давать желаемое.
+3
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Stranfio
Ну так Бруклин например не?
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Дмитрий Кутузов
В Майами видимо тоже не сильно в нём заинтересованы))
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Дмитрий Белов
Майами даже если сменяют рыло на рыло Херро на Лилларда, то получат платежку в 200 лямов и им надо думать куда девать Лаури с его 30 лямами прайса, при том что им срочно нужен в ротацию ещё один форвард.
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Stranfio
Ответ Jerry Rodrogha
Значит, Бруклин пока не торопится давать желаемое.
Наверное да.
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