Эдриан Воджнаровски: «Портленд» не заинтересован в Тайлере Хирро»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, для обмена Дэмиана Лилларда из «Портленда» в «Майами» потребуется третья команда, которая возьмет атакующего защитника «Хит» Тайлера Хирро.
«Портленд» не заинтересован в приобретении Тайлера Хирро. Их команда уже построена вокруг молодых защитников.
Я думаю, что «Портленд» не будет торопиться. Они сосредоточены на том, чтобы извлечь максимальную пользу от обмена Дэмиана Лилларда», – сказал Воджнаровски.
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