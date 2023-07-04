«Бруклин» хочет включить Бена Симмонса в трехсторонний обмен с «Майами» и «Портлендом»
«Бруклин» пытается включить свингмена Бена Симмонса в трехстороннюю сделку с «Майами» и «Портлендом», сообщает обозреватель «Хит» Грег Сильвандер.
«Работа над обменом Дэмиана Лилларда в «Майами» продолжается, и как мне сказали, по крайней мере одна проблема на переговорах связана с тем, что «Бруклин» хочет сплавить Бена Симмонса в рамках этой сделки.
Камнем преткновения является то, что ни одна команда пока не заинтересована в том, чтобы взять себе Бена Симмонса», – пишет Сильвандер.
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За солидную компенсацию, конечно.
одни делают вид, что им принципиально ролевика Калеба Мартина в сделке по 7-кратному оллстару Лилларду не отдать
другие делают вид, что согласятся принять переплаченного Хирро, только если при этом отдадут ещё более дорогого игрока, который вообще два года не играет
и то и другое выглядит откровенным блефом
кажется, в итоге первые таки докинут в потенциальную сделку Мартина, вторые вместо Симмонса отдадут Динвидди с О’Нилом и пиком Финикса 25го года, и сделка хоть как-то может и поедет
Он был хорошим игроком? Был. Виноват ли он один в том куда щас летит его карьера? Нет.
Камон гаис, он был в Филле, с токсичным чудищем на Эмбиде(уже многие говорили, какие истерики там в раздевалке), с Доком Риверсом и идиотами-фанатами - че вы ждали то? Травму спины ему подтвердили, то что там по менталке проблемы появились из-за Филлы я то же уверен. Боится бросать по кольцу? Ну так а почему Фила и гении на Риверсе это не исправили с игроком? Не поставили ему бросок? Сколько примером такому было уже.
По мне Симонс в пике был одним из лучших форвардов и гардов в лиге, хорошо работал в защите, хорошо двигал мяч.
Ему надо было валить просто из Филы нахер, в нормальное окружение. Жаль его.
Или больше)