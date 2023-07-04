«Бруклин» хочет включить Бена Симмонса в трехсторонний обмен с «Майами» и «Портлендом»

Теги возможные переходы Майами Бруклин Портленд НБА Дэмиан Лиллард Бен Симмонс Баскетбол

«Бруклин» пытается включить свингмена Бена Симмонса в трехстороннюю сделку с «Майами» и «Портлендом», сообщает обозреватель «Хит» Грег Сильвандер.

«Работа над обменом Дэмиана Лилларда в «Майами» продолжается, и как мне сказали, по крайней мере одна проблема на переговорах связана с тем, что «Бруклин» хочет сплавить Бена Симмонса в рамках этой сделки.

Камнем преткновения является то, что ни одна команда пока не заинтересована в том, чтобы взять себе Бена Симмонса», – пишет Сильвандер.

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48 комментариев

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Tim Timson
Дэйму должно быть стыдно, что за него предлагают Робинзонов, Хирро, Лаури и Бена..).. о какой любви к Портленду нужно говорить после этого?))
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1ggy
От принца и нового Леброна до "...ни одна команда пока не заинтересована в том, чтобы взять себе Бена Симмонса"
+13
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Andraey
Если Портленд уходит в перестройку, то почему бы им не взять на себя последние два года контракта Бена?
За солидную компенсацию, конечно.
+6
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mephist13
все друг-друга прожать хотят,
одни делают вид, что им принципиально ролевика Калеба Мартина в сделке по 7-кратному оллстару Лилларду не отдать
другие делают вид, что согласятся принять переплаченного Хирро, только если при этом отдадут ещё более дорогого игрока, который вообще два года не играет
и то и другое выглядит откровенным блефом

кажется, в итоге первые таки докинут в потенциальную сделку Мартина, вторые вместо Симмонса отдадут Динвидди с О’Нилом и пиком Финикса 25го года, и сделка хоть как-то может и поедет
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carmelo hot sause
Ответ Tim Timson
Дэйму должно быть стыдно, что за него предлагают Робинзонов, Хирро, Лаури и Бена..).. о какой любви к Портленду нужно говорить после этого?))
Последний человек в Лиге, кого можно упрекнуть в требовании обмена - это Дэйм. Портленд годами якобы пытается усилить состав, чтобы за что-то бороться, но до сих пор самым сильным партнёром Лилларда за всё время является Макколлум (на секундочку 0 раз олл-стар)
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Максим Макеев
Ехахахахазазкзкзк
+4
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Nightyork97
В итоге они хотят, чтобы Портленд принял Лаури+Робинсон+Симмонс. АХАХАХ, они в своем уме?
+6
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kondratiy
Ответ Сергей Пузанков
Нужна четырехстороняя сделка: Хирро - в Портленд, Лиллард - в Майами, Симмонс - в Уникс. Главное побольше всяких пиков в схему накидать, чтобы лига не заподозрила подвоха.
Причём всё пики - в УНИКС :)
+4
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sedric
Кароче, я хз, как все это провернуть. Лиллард в Хит, Хирро в Бруклин, Симмонс и все пики мира в Портленд.
+3
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VERSER
Ответ Luka Sumila
Я вот не пойму ей богу - че все агрятся на Бена. Он был хорошим игроком? Был. Виноват ли он один в том куда щас летит его карьера? Нет. Камон гаис, он был в Филле, с токсичным чудищем на Эмбиде(уже многие говорили, какие истерики там в раздевалке), с Доком Риверсом и идиотами-фанатами - че вы ждали то? Травму спины ему подтвердили, то что там по менталке проблемы появились из-за Филлы я то же уверен. Боится бросать по кольцу? Ну так а почему Фила и гении на Риверсе это не исправили с игроком? Не поставили ему бросок? Сколько примером такому было уже. По мне Симонс в пике был одним из лучших форвардов и гардов в лиге, хорошо работал в защите, хорошо двигал мяч. Ему надо было валить просто из Филы нахер, в нормальное окружение. Жаль его.
Прекращай. Человек либо имеет страсть к игре, либо нет. Симмонс оказался тряпкой, не надо в этом искать вину других.
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mqh9pzrxgf
Ответ 1ggy
От принца и нового Леброна до "...ни одна команда пока не заинтересована в том, чтобы взять себе Бена Симмонса"
Тут дело в контракте, на 5-6 млн многие бы взяли его
+4
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Костя Кот
Ответ Tim Timson
Дэйму должно быть стыдно, что за него предлагают Робинзонов, Хирро, Лаури и Бена..).. о какой любви к Портленду нужно говорить после этого?))
о безответной
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carmelo hot sause
Ответ Tim Timson
да никто его не обвиняет же. хочет обмена пусть ,но пакет картошки с Хит не обязаны брать в Портленде)
Конечно не обязаны, согласен. ПТБ надо было обмен раньше приготовить, когда решили брать Скута на драфте, и идти дальше без Дейма с отличным бэккортом Скут-Саймонс. А то теперь все знают, что обмену быть и так много уже не предложат, скорее всего
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Tim Timson
Ответ Daishi
В Хит Беня даже под конвоем вряд ли поедет. Он знает, что там страшный и требовательный Джимбо, а Джимбо помнит, что Беня - туник и одна из причин по которой его спровадили из Филек.)
это как же нужно себе навоображать в одном обмене и Бена и Дэйма для Хит?)
+3
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Сергей Пузанков
Нужна четырехстороняя сделка: Хирро - в Портленд, Лиллард - в Майами, Симмонс - в Уникс. Главное побольше всяких пиков в схему накидать, чтобы лига не заподозрила подвоха.
+4
-2
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Tim Timson
Ответ Костя Кот
о безответной
пусть в банковский счёт заглянет)
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Luka Sumila
Я вот не пойму ей богу - че все агрятся на Бена.
Он был хорошим игроком? Был. Виноват ли он один в том куда щас летит его карьера? Нет.
Камон гаис, он был в Филле, с токсичным чудищем на Эмбиде(уже многие говорили, какие истерики там в раздевалке), с Доком Риверсом и идиотами-фанатами - че вы ждали то? Травму спины ему подтвердили, то что там по менталке проблемы появились из-за Филлы я то же уверен. Боится бросать по кольцу? Ну так а почему Фила и гении на Риверсе это не исправили с игроком? Не поставили ему бросок? Сколько примером такому было уже.
По мне Симонс в пике был одним из лучших форвардов и гардов в лиге, хорошо работал в защите, хорошо двигал мяч.
Ему надо было валить просто из Филы нахер, в нормальное окружение. Жаль его.
+5
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Nightyork97
Ответ Prada
Если Майами в сторону Майами едет Беня и Лиллард, в сторону Бруклина Хирро и Лаури, то что едет в сторону Портленда?
Как Майами может принять Симмонса, если Лиллард + Батлер на двоих 100+ млн получать будут. Хоть бы базу чекнуть для начала нужно. Это еще Адебайо и другие в составе
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Tim Timson
Ответ carmelo hot sause
Последний человек в Лиге, кого можно упрекнуть в требовании обмена - это Дэйм. Портленд годами якобы пытается усилить состав, чтобы за что-то бороться, но до сих пор самым сильным партнёром Лилларда за всё время является Макколлум (на секундочку 0 раз олл-стар)
да никто его не обвиняет же. хочет обмена пусть ,но пакет картошки с Хит не обязаны брать в Портленде)
+1
0
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Ryan T.
Ответ Nightyork97
В итоге они хотят, чтобы Портленд принял Лаури+Робинсон+Симмонс. АХАХАХ, они в своем уме?
Трындец комбо. И чего "Портленд" нос воротят. )
+1
0
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kondratiy
Ответ mqh9pzrxgf
Тут дело в контракте, на 5-6 млн многие бы взяли его
Принцам и наследникам ЛеБрона 5-6кк не предлагают) ()
+1
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KV
Бруклину нужно отсыпать пиков и Портленду и Майами, чтобы забрать Хиро и сбагрить Беню. Возможно ещё забрать Нуркича доплотив молодым игроком на нужную позицию.
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Сергей Орлов
Мне одному от одного вида слова "свингмен" плохо?)
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Daishi
Ответ Tim Timson
это как же нужно себе навоображать в одном обмене и Бена и Дэйма для Хит?)
Во-первых, теоретически и технически это возможно. Нынешний Симмонс близок к балласту и Брукля с радостью спихнет его за батон с доплатой.)) Во-вторых, причем здесь мое воображение? Вы новость вообще читали? Бруклин предлагал Беню и Портленду и Хит. А раз так, то значит был какой-то варик, при котором они вдвоем могут убыть в Хит.
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Уит
Страшно представить, сколько пиков придется отдать Бруклину, чтобы втюхать Беню... Наверное, все доступные...
Или больше)
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