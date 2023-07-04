«Бруклин» хочет включить Бена Симмонса в трехсторонний обмен с «Майами» и «Портлендом»

«Бруклин» пытается включить свингмена Бена Симмонса в трехстороннюю сделку с « » и « », сообщает обозреватель «Хит» Грег Сильвандер.

«Работа над обменом в «Майами» продолжается, и как мне сказали, по крайней мере одна проблема на переговорах связана с тем, что « » хочет сплавить в рамках этой сделки.

Камнем преткновения является то, что ни одна команда пока не заинтересована в том, чтобы взять себе Бена Симмонса», – пишет Сильвандер.

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