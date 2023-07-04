Джей Джей Редик: «Очень маловероятно, что команда, в которую хотел бы перейти Лиллард, сделает лучшее предложение»

Теги Майами Бруклин Джей Джей Редик Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик объяснил, почему «Портленд» вряд ли обменяет Дэмиана Лилларда в «Майами».

«Итак, мы находимся в ситуации, когда Дэмиан Лиллард запросил обмен, и я нахожу эту ситуацию очень увлекательной.

Дэйм был верен клубу, Дэйм изо всех сил старался быть победителем, чтобы создать команду-победителя. Он великолепно представлял город и клуб, но очень маловероятно, что команда, в которую он хотел бы перейти, сделает лучшее предложение. Поэтому нужно действовать в интересах клуба.

Дэйм все сделал правильно, но, с другой стороны, нужно искать лучшую сделку. Возможно, «Майами» или «Бруклин» предложат лучшую сделку. Но я рискну предположить, что найдется другая команда, которая сможет предложить лучший обмен», – сказал Редик.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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2 комментария

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Южанин78
Скажу честно, не большой фан Лилларда, но для меня Джимбо, Бэм и он будут силой. Он возьмёт на себя часть бросков,а защищаться в Майами умеют.
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Forza
Ответ Южанин78
Скажу честно, не большой фан Лилларда, но для меня Джимбо, Бэм и он будут силой. Он возьмёт на себя часть бросков,а защищаться в Майами умеют.
А мне наоборот кажется, что многие просто находятся под впечатлением от неожиданного выстрела Майами в плей-офф. Но они заняли 7-е место в регулярке, так то. И в общем по делу.

А Баттлеру 34 года будет в следующем сезоне уже. За Лилларда придётся отдать и Хиро и ещё активов накинуть. Мне не кажется, что с учётом всего этого Лиллард сделает их даже сильнейшей командой на востоке. Будут ли они контендерами? Да. Но если они отдадут за Лилларда Хиро и Мартина, я бы сказал, что Бостон и Милуоки точно будут сильнее их на востоке.
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