Джей Джей Редик: «Очень маловероятно, что команда, в которую хотел бы перейти Лиллард, сделает лучшее предложение»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик объяснил, почему «Портленд» вряд ли обменяет в « ».

«Итак, мы находимся в ситуации, когда Дэмиан Лиллард запросил обмен, и я нахожу эту ситуацию очень увлекательной.

Дэйм был верен клубу, Дэйм изо всех сил старался быть победителем, чтобы создать команду-победителя. Он великолепно представлял город и клуб, но очень маловероятно, что команда, в которую он хотел бы перейти, сделает лучшее предложение. Поэтому нужно действовать в интересах клуба.

Дэйм все сделал правильно, но, с другой стороны, нужно искать лучшую сделку. Возможно, «Майами» или « » предложат лучшую сделку. Но я рискну предположить, что найдется другая команда, которая сможет предложить лучший обмен», – сказал Редик.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда