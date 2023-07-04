Джей Джей Редик: «Очень маловероятно, что команда, в которую хотел бы перейти Лиллард, сделает лучшее предложение»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик объяснил, почему «Портленд» вряд ли обменяет Дэмиана Лилларда в «Майами».
«Итак, мы находимся в ситуации, когда Дэмиан Лиллард запросил обмен, и я нахожу эту ситуацию очень увлекательной.
Дэйм был верен клубу, Дэйм изо всех сил старался быть победителем, чтобы создать команду-победителя. Он великолепно представлял город и клуб, но очень маловероятно, что команда, в которую он хотел бы перейти, сделает лучшее предложение. Поэтому нужно действовать в интересах клуба.
Дэйм все сделал правильно, но, с другой стороны, нужно искать лучшую сделку. Возможно, «Майами» или «Бруклин» предложат лучшую сделку. Но я рискну предположить, что найдется другая команда, которая сможет предложить лучший обмен», – сказал Редик.
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А Баттлеру 34 года будет в следующем сезоне уже. За Лилларда придётся отдать и Хиро и ещё активов накинуть. Мне не кажется, что с учётом всего этого Лиллард сделает их даже сильнейшей командой на востоке. Будут ли они контендерами? Да. Но если они отдадут за Лилларда Хиро и Мартина, я бы сказал, что Бостон и Милуоки точно будут сильнее их на востоке.