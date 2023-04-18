Установлен порядок команд перед лотереей драфта НБА

По итогам регулярного чемпионата в лиге было шесть пар команд с одинаковыми результатами (в одном случае три команды). Позиции клубов перед лотереей были определены путем случайной жеребьевки.

Жеребьевку провел исполнительный вице-президент НБА по баскетбольным операциям в офисе НБА в Секокусе, штат Нью-Джерси.

Результаты жеребьевок:

« » (22-60) получил позицию выше « »

« » (35-47) получила позицию выше « »

«Чикаго» (40-42) получил позицию выше «Оклахомы»

«Майами» (44-38) получил позицию выше «Голден Стэйт» и «Клипперс»

Второе и третье места при жеребьевке в этой тройке достались «Голден Стэйт» и «Клипперс» соответственно

«Финикс» (45–37) получил позицию выше «Бруклина»

«Мемфис» (51–31) получил позицию выше «Кливленда»

Лотерея драфта НБА 2023 состоится 16 мая. Драфт пройдет 22 июня.

Ниже приведена вероятность получения общего первого выбора на драфте (Lottery probability в таблице) для команд в лотерее. Всего будет разыграно 4 первых номера.

Лотерея драфта НБА для чайников

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