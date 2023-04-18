Установлен порядок команд перед лотереей драфта НБА

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Установлен порядок команд перед лотереей драфта НБА

По итогам регулярного чемпионата в лиге было шесть пар команд с одинаковыми результатами (в одном случае три команды). Позиции клубов перед лотереей были определены путем случайной жеребьевки.

Жеребьевку провел исполнительный вице-президент НБА по баскетбольным операциям Джо Дюмарс в офисе НБА в Секокусе, штат Нью-Джерси. 

Результаты жеребьевок:

«Хьюстон» (22-60) получил позицию выше «Сан-Антонио»

«Индиана» (35-47) получила позицию выше «Вашингтона»

«Чикаго» (40-42) получил позицию выше «Оклахомы»

«Майами» (44-38) получил позицию выше «Голден Стэйт» и «Клипперс»

Второе и третье места при жеребьевке в этой тройке достались «Голден Стэйт» и «Клипперс» соответственно

«Финикс» (45–37) получил позицию выше «Бруклина»

«Мемфис» (51–31) получил позицию выше «Кливленда»

Лотерея драфта НБА 2023 состоится 16 мая. Драфт пройдет 22 июня.

Ниже приведена вероятность получения общего первого выбора на драфте (Lottery probability в таблице) для команд в лотерее. Всего будет разыграно 4 первых номера.

Лотерея драфта НБА для чайников

BasketNews

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20 комментариев

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korj88
Пусть Поповичу к пенсии Вембаньяму подарят, дед рад будет)
+41
-7
+34
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Vagant
Ответ Odissey ru
А что позиция Хьюстон выше Сан Антонио дает Хьюстону? у обоих же по 14% шансы на пик...?
Хью ниже 6-го пика не получат, у САС есть 7% получить 7-й. Ну и на 5-й пик меньше шансов.
Полная таблица здесь https://www.hoopsrumors.com/2023/04/2023-nba-draft-lottery-odds.html
+9
0
+9
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Sundance Neeskens
Конечно не 1,7% как 15 лет назад, но помечтать можно и с 1,8%.
+7
-1
+6
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кандид
Я болею за Шарлотт! Им как раз нужен качественный "большой". Пусть эта франшиза пошумит уже.
+5
-2
+3
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Can
Ответ korj88
Пусть Поповичу к пенсии Вембаньяму подарят, дед рад будет)
Звучит как хорошее вино из африки))))
+3
0
+3
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Odissey ru
А что позиция Хьюстон выше Сан Антонио дает Хьюстону? у обоих же по 14% шансы на пик...?
+2
0
+2
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Сергей Пузанков
Ответ Дмитрий Сологубов
Ничего в этих драфтах и лотереях не понимаю.Знаю только, что чем хуже играешь, тем больше вероятность что-то хорошее там получить.Почему тогда упоминают ГСВ Клипперс Мемфис и Финикс не пойму.
Все 30 клубов будут выбирать. И "что-то хорошее" выбирается не только в топ-5, которые разыгрываются в лотерее. И в конце первого раунда приходят звёзды, и даже во втором раунде. А были случаи, что и вообще мимо будущих звёзд проходили все команды по два круга. Так что все позиции важны, хоть команды из Плей-офф и не участвуют в лотерее.
+2
0
+2
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korj88
Ответ Can
Звучит как хорошее вино из африки))))
А дед, насколько я знаю, большой ценитель вин.
+1
0
+1
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Дмитрий Сологубов
Ничего в этих драфтах и лотереях не понимаю.Знаю только, что чем хуже играешь, тем больше вероятность что-то хорошее там получить.Почему тогда упоминают ГСВ Клипперс Мемфис и Финикс не пойму.
+2
-2
0
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Илья Купол
дайте Виктора Индиане
+3
-3
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Freddy Durst
Ответ korj88
Пусть Поповичу к пенсии Вембаньяму подарят, дед рад будет)
о дааааааааа
0
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Daff Rogers
Ответ Sundance Neeskens
Конечно не 1,7% как 15 лет назад, но помечтать можно и с 1,8%.
красивая история была)
0
0
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Tim Abdullin
даёшь Витю - деду!
спасибо деду за победы!
+3
-3
0
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Сергей Пузанков
Ответ Vagant
Хью ниже 6-го пика не получат, у САС есть 7% получить 7-й. Ну и на 5-й пик меньше шансов. Полная таблица здесь https://www.hoopsrumors.com/2023/04/2023-nba-draft-lottery-odds.html
Оказывается у Далласа есть ненулевая вероятность (более 20%) таки лишиться первого пика в этом году. Было бы забавно после уплаты двойного штрафа ещё и пика лишиться. Это оставляя за скобками, что игроки были недовольны сливом концовки
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xamer 9
Ответ Сергей Пузанков
Оказывается у Далласа есть ненулевая вероятность (более 20%) таки лишиться первого пика в этом году. Было бы забавно после уплаты двойного штрафа ещё и пика лишиться. Это оставляя за скобками, что игроки были недовольны сливом концовки
Так и есть. Если бы последнюю игру не сливали, то оказались бы 9 сеянной командой и шанс сохранить пик был бы всего 29%. Сейчас на сохранение пика 79,8% шанс
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Daff Rogers
Ответ Глеб Буланов
Уизардс никогда не везло в лотереи ( даже тут проиграли
а как же Джон?)
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Глеб Буланов
Уизардс никогда не везло в лотереи ( даже тут проиграли
0
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Дмитрий Сологубов
Ответ Сергей Пузанков
Все 30 клубов будут выбирать. И "что-то хорошее" выбирается не только в топ-5, которые разыгрываются в лотерее. И в конце первого раунда приходят звёзды, и даже во втором раунде. А были случаи, что и вообще мимо будущих звёзд проходили все команды по два круга. Так что все позиции важны, хоть команды из Плей-офф и не участвуют в лотерее.
Спасибо!
0
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