Виктор Вембаньяма может дебютировать в составе команды НБА на турнире в Сакраменто за несколько дней до начала Летней Лиги
Дебют французского центрового Виктора Вембаньямы в составе команды НБА может состояться в Сакраменто этим летом.
«Сперс», которые имеют право выбора под первым номером на драфте НБА этого года и, как ожидается, выберут Вембаньяму, являются одной из шести команд, которые примут участие в турнире в Сакраменто «California Classic».
«Это мероприятие – идеальное начало Летней лиги, дающее болельщикам возможность понаблюдать за новым поколением баскетбольных талантов и насладиться развлечением мирового класса», – сказал владелец «Кингз» Вивек Ранадиве.
«Сан-Антонио» встретится с «Шарлотт» уже 3 июля, «Майами» сыграет с «Лейкерс», «Голден Стэйт» – с «Сакраменто».
Летняя лига начнется 7 июля в Лас-Вегасе.
«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?
MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole
1 комментарий