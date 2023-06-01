Виктор Вембаньяма может дебютировать в составе команды НБА на турнире в Сакраменто за несколько дней до начала Летней Лиги

Дебют французского центрового в составе команды может состояться в Сакраменто этим летом.

«Сперс», которые имеют право выбора под первым номером на драфте НБА этого года и, как ожидается, выберут Вембаньяму, являются одной из шести команд, которые примут участие в турнире в Сакраменто «California Classic».

«Это мероприятие – идеальное начало Летней лиги, дающее болельщикам возможность понаблюдать за новым поколением баскетбольных талантов и насладиться развлечением мирового класса», – сказал владелец «Кингз» Вивек Ранадиве.

« » встретится с « » уже 3 июля, «Майами» сыграет с « », « » – с « ».

Летняя лига начнется 7 июля в Лас-Вегасе.

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