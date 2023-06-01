Виктор Вембаньяма может дебютировать в составе команды НБА на турнире в Сакраменто за несколько дней до начала Летней Лиги

Теги Шарлотт Голден Стэйт Лейкерс Майами Сакраменто Сан-Антонио НБА драфт НБА Вивек Ранадиве Виктор Вембаньяма Баскетбол

Дебют французского центрового Виктора Вембаньямы в составе команды НБА может состояться в Сакраменто этим летом.

«Сперс», которые имеют право выбора под первым номером на драфте НБА этого года и, как ожидается, выберут Вембаньяму, являются одной из шести команд, которые примут участие в турнире в Сакраменто «California Classic».

«Это мероприятие – идеальное начало Летней лиги, дающее болельщикам возможность понаблюдать за новым поколением баскетбольных талантов и насладиться развлечением мирового класса», – сказал владелец «Кингз» Вивек Ранадиве.

«Сан-Антонио» встретится с «Шарлотт» уже 3 июля, «Майами» сыграет с «Лейкерс», «Голден Стэйт» – с «Сакраменто».

Летняя лига начнется 7 июля в Лас-Вегасе.

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1 комментарий

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celtics7
Главное чтоб Леброн там не играл
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