Дрэймонд Грин остается в «Голден Стэйт» – 4 года и 100 млн долларов
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин (33 года, 198 см) подписал еще одно четырехлетнее соглашение на 100 миллионов долларов с командой из Сан-Франциско.
Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Сообщается, что 4-й сезон является опцией игрока.
В прошедшем сезоне 33-летний Грин набирал в среднем 8,5 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи, реализуя 52,7% бросков с игры.
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