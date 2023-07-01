Дрэймонд Грин остается в «Голден Стэйт» – 4 года и 100 млн долларов

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин (33 года, 198 см) подписал еще одно четырехлетнее соглашение на 100 миллионов долларов с командой из Сан-Франциско.

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что 4-й сезон является опцией игрока.

В прошедшем сезоне 33-летний Грин набирал в среднем 8,5 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи, реализуя 52,7% бросков с игры.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hhh1361
Пулу - коронный, контракт - похоронный
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShowTime.
все таки грин неотъемлемая часть гс, нормальный контракт
эксперты, а максимум какой он мог получить ? в других командах
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
без неожиданностей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dani Petrov
The first-year salary on Draymond Green’s new four-year extension: $22.3 million, per source. That was a negotiation key for the Warriors. His declined player option was for $27.6 million. This slices that projected repeater tax bill by somewhere around $40+ million....Заработная плата за первый год нового четырехлетнего продления Дрэймонда Грина: 22,3 миллиона долларов, согласно источнику. Это был ключ к переговорам для «Уорриорз». Его вариант с отклоненным игроком стоил 27,6 миллиона долларов. Это сокращает прогнозируемый налоговый вычет примерно на 40+ миллионов долларов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mibX
Как и ожидалось. Дрэй заслужил, главное продолжать держать настрой и не сбавлять темп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ecopromo
вот и славно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
boller_73
Ну если и дальше будет пахать в защите и поддерживать атмосферу в раздевалке, то норм. Плюс за былые заслуги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИКАНЬ
Ответ mibX
Как и ожидалось. Дрэй заслужил, главное продолжать держать настрой и не сбавлять темп
Он уже в этом сезоне сбавил, несмотря на контрактный год. Контракт до 37 лет. Заслужил но по факту на ассисты теперь Крис Пол пришел, а остальные показатели у Грина провисли: подборы берет потому что больше некому, а бросать вообще почти перестал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Animus
Ответ ДИКАНЬ
Он уже в этом сезоне сбавил, несмотря на контрактный год. Контракт до 37 лет. Заслужил но по факту на ассисты теперь Крис Пол пришел, а остальные показатели у Грина провисли: подборы берет потому что больше некому, а бросать вообще почти перестал
Сдал и всё еще попадает во вторую защитную пятерку, хотя вполне мог и в первую попасть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий