«Им больше нечего сказать». Дрэймонд Грин ответил хейтерам после подписания нового контракта

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин подписал новый контракт с командой на 4 года и 100 млн долларов.

Болельщик «Уорриорз» написал в соцсети: «Заслуженно, брат. Помню, как они говорили, что ты больше трех лет не протянешь в этой лиге... Почти 300 млн долларов [заработал] с тех пор!!!».

Грин отреагировал: «Не думаю, что им все еще есть что сказать, лол».

4-кратный чемпион НБА заработал около 156 млн долларов за карьеру.

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3 комментария

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Михаил Евдокимов
Ответ Денис Храпунов
С таким то контрактом и Крисом Полом, ГСВ окончательно сдались, до перестройки титулы больше не светят. Осталось ещё клея на крупный контракт продлить.
Учитывая какие контракты летят во все стороны, то 100 для Грина - это верх адекватности. У ГСВ на данный момент только 1 плохой контракт - это Томпсон, но и тот истекающий. Если подпишут и его на адекватные деньги, то у воинов все будет прекрасно в плане контрактов.
Пола можно и не продлять в следующем году.
Ну а титулы - хз. В лиге не чувствуется , что есть доминантная сила. Денвер не выглядит будущей династией. А у остальных целый ворох проблем существует, у каждой команды. Так что при удачных обстоятельствах ГСВ могут на опыте и затащить, но конечно никаких гарантий нет.
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Денис Храпунов
С таким то контрактом и Крисом Полом, ГСВ окончательно сдались, до перестройки титулы больше не светят. Осталось ещё клея на крупный контракт продлить.
+4
-4
0
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