«Им больше нечего сказать». Дрэймонд Грин ответил хейтерам после подписания нового контракта
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин подписал новый контракт с командой на 4 года и 100 млн долларов.
Болельщик «Уорриорз» написал в соцсети: «Заслуженно, брат. Помню, как они говорили, что ты больше трех лет не протянешь в этой лиге... Почти 300 млн долларов [заработал] с тех пор!!!».
Грин отреагировал: «Не думаю, что им все еще есть что сказать, лол».
4-кратный чемпион НБА заработал около 156 млн долларов за карьеру.
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Пола можно и не продлять в следующем году.
Ну а титулы - хз. В лиге не чувствуется , что есть доминантная сила. Денвер не выглядит будущей династией. А у остальных целый ворох проблем существует, у каждой команды. Так что при удачных обстоятельствах ГСВ могут на опыте и затащить, но конечно никаких гарантий нет.