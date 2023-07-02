«Им больше нечего сказать». Дрэймонд Грин ответил хейтерам после подписания нового контракта

Форвард « » подписал новый контракт с командой на 4 года и 100 млн долларов.

Болельщик «Уорриорз» написал в соцсети: «Заслуженно, брат. Помню, как они говорили, что ты больше трех лет не протянешь в этой лиге... Почти 300 млн долларов [заработал] с тех пор!!!».

Грин отреагировал: «Не думаю, что им все еще есть что сказать, лол».

4-кратный чемпион НБА заработал около 156 млн долларов за карьеру.

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