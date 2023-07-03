Кендрик Перкинс: «Роб Пелинка – MVP этого межсезонья»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» сформировали отличный состав перед сезоном-2023/24.
«Роб Пелинка – MVP этого межсезонья. То, что он привнес в эту команду, при этом сумев сохранить костяк коллектива, – он вышел победителем», – сказал Перкинс в эфире First Take.
«Озерники» в текущее межсезонье сохранили Д’Анджело Расселла, Руи Хатимуру и Остина Ривза на выгодных условиях, подписали Гэйба Винсента, Джексона Хэйса, Торина Принса и Кэма Реддиша.
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И поэтому я в недоумении, почему до этого он несколько лет творил дичь. Может реально кого-то выгнали из кабинета ГМ Лейкерс и дали Робу работать ? Вообще не понятно