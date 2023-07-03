Кендрик Перкинс: «Роб Пелинка – MVP этого межсезонья»

Теги Кендрик Перкинс Лейкерс НБА Роб Пелинка Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лейкерс» сформировали отличный состав перед сезоном-2023/24.

«Роб Пелинка – MVP этого межсезонья. То, что он привнес в эту команду, при этом сумев сохранить костяк коллектива, – он вышел победителем», – сказал Перкинс в эфире First Take.

«Озерники» в текущее межсезонье сохранили Д’Анджело Расселла, Руи Хатимуру и Остина Ривза на выгодных условиях, подписали Гэйба Винсента, Джексона Хэйса, Торина Принса и Кэма Реддиша.

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5 комментариев

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Dolphin7
Действительно непривычно хорошее межсезонье для ЛА. Будет интересно посмотреть на них в регулярке и, надеюсь, сразу без плей-инн в плей-офф
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Artur Prokopchuk
Пелинка меня удивил. Зимой и вот сейчас он провел работу на 5+, просто оживил команду.
И поэтому я в недоумении, почему до этого он несколько лет творил дичь. Может реально кого-то выгнали из кабинета ГМ Лейкерс и дали Робу работать ? Вообще не понятно
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Swhat
Ну Маями ещё не все привнес
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armageddon123456
Ещё не всё сделано. Нужен ещё один большой. Например Бийомбо - вроде был свободен. Если его подпишет - то точно на 5+ отработал межсезонье. Закрыл все позиции какие только можно, причем закрыл не барахлом а нормальными исполнителями
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